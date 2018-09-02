林昶佐：議員簽柯P認同卡不符民主倫理

（中央社記者王承中台北2日電）台北市長柯文哲點名時代力量市議員參選人黃郁芬很想簽柯P認同卡。時代力量台北市黨部主委林昶佐今天說，議員監督市政，簽署認同卡在民主倫理上有點奇怪，最後共同決定不簽。

針對年底縣市議員選戰，時代力量下午在台北市忠孝西路與中山南路口的市議會舊址舉辦全國大集結，由時代力量執行黨主席黃國昌授旗給提名的41名縣市議員參選人，並在黃國昌帶隊下，全體參選人一同騎腳踏車前往台北市議會，宣示全力改變地方政治的勝選決心，一起前進市議會。

黃國昌在致詞時表示，台灣這個國家是屬於台灣人的，沒有任何人、政客能為了政治利益出賣國家、土地，時代力量絕對不可能接受中國拋出的「兩岸一家親」的政治訴求，不管包裝的再中立、無色，也不會讓時代力量產生困惑。