內政部長徐國勇訪視雲林：九合一選舉開票　員警勿勞累

徐國勇表示，年底九合一選舉併同公投，對於選前淨化治安查賄制暴工作，尤其是防制黑道幫派，假藉政黨名義從事不法活動，都需要同仁積極全力投入，務必做好治安維護及端正選風。本次選舉活動期間很長，開票作業更可能超過半夜，提醒員警一定要注意身體健康，避免過度勞累。同時也強調政府反毒決心，宣誓毒品零容忍，強調防制毒品經費無上限，可透過治安座談會宣導安居專案與警方作為。

內政部長徐國勇今(2)日到雲林縣警察局訪視，聽取警察局長黃勢清針對年底選舉等重大活動的治安維護工作簡報，並與內外勤幹部面對面溝通，頒發慰問金慰勉同仁辛勞。



▲內政部長徐國勇訪視雲林縣警局，宣誓毒品零容忍及查賄制暴。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.09.02)

最近國立中正大學犯罪研究中心調查警察維護治安滿意度創歷年新高，顯見民眾對警察的信任大幅提升。警方運用大數據資料分析，結合安居專案，鎖定斗南一家PUB舞廳，深入追查蒐證，當場查獲外勞開毒轟趴，帶回店家服務人員、外籍人士共68人及毒品，依法移送偵辦。

另斗南分局日前偵辦一件車牌失竊案，在查緝過程中抽絲剝繭，查獲汽車竊盜解體工廠；近日虎尾分局更在短時間內，破獲槍砲彈藥刀械案件，該局結合相關單位全力破獲各類刑案，對民眾來說，就是最好的治安保證。

警察局長黃勢清也強調，雲林縣警察局將全力查賄制暴，遏止選舉暴力與槍擊案件發生，也會擴大追查槍枝源頭，並採用第三方警政策略，打擊幫派犯罪集團或不法行業，也會藉由安居專案友善通報網的執行，向上溯源、肅清毒品犯罪，全力查緝製毒工廠，做好各項治安、交通、為民服務工作，讓雲林成為安居樂業的好所在。



▲內政部長徐國勇到雲林縣警察局訪視。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.09.02)