登南插天山迷途　警教LINE定位救回

又傳出有人攀登桃園南插天山迷途，一名家住宜蘭的陳姓男子(55歲)昨(1)日早上5時與登山同好一行11人前往復興區插天山自然保留區南、北插天山縱走，並預定當日下午返程，但是在攀登中途，這位陳姓民眾因為體力透支，又不慎掉落眼鏡，造成視線不清而遲滯了他的行進速度，因而落隊迷途受困山區。



▲陳姓男子獲救後，和協同救援的警消與山青人員合影。（圖／大溪分局溪內派出所提供 , 2018.09.02）