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登南插天山迷途　警教LINE定位救回

記者李春台／桃園報導2018/09/02 17:44
登南插天山迷途　警教LINE定位救回

又傳出有人攀登桃園南插天山迷途，一名家住宜蘭的陳姓男子(55歲)昨(1)日早上5時與登山同好一行11人前往復興區插天山自然保留區南、北插天山縱走，並預定當日下午返程，但是在攀登中途，這位陳姓民眾因為體力透支，又不慎掉落眼鏡，造成視線不清而遲滯了他的行進速度，因而落隊迷途受困山區。


▲陳姓男子獲救後，和協同救援的警消與山青人員合影。（圖／大溪分局溪內派出所提供 , 2018.09.02）

根據大溪警方表示，陳姓男子原本於隊伍中間，中途因走錯路，獨自往山區小徑獨走，而與同隊隊友脫隊並迷路。又因山路潮濕跌倒，身體有輕微擦傷，於是打電話向警方求援，大溪分局溪內派出所於16時接獲報案後，所長徐榮治立刻撥打手機與他聯繫，請陳姓男子敘述所在位置明顯標的物，並指導用LINE定位功能，在原地等待救援。

所長指派警員宗萬雄及山青一人與消防大隊特搜隊、復興消防分隊、共11人於19時於溪內派出所研判相關位置後，出發前往搜救，歷經9小時，終於在今(2)日3時50分發現陳姓男子有多處輕微擦傷，體力不支倒臥在地上，經警、消提供水與乾糧補充體力後由警、消同仁依序協助攀爬斷崖與陡坡全程歷時17小時，於今天12時30分順利到達溪內派出所。

大溪警方呼籲，山上天候瞬息萬變，入夜後經常氣溫驟降，或陰雨綿綿，從事登山活動一定要注意氣候，結伴而行，天候不良須三思，避免發生登山迷途意外。


▲警方呼籲，山區天候瞬息萬變，登山活動要注意氣候，結伴而行。（圖／大溪分局溪內派出所提供 , 2018.09.02）

關鍵字南插天山登山迷途line定位
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