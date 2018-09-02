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全台首座公辦民營「中台灣影視基地」 10月點交

記者柳榮俊／台中報導2018/09/02 17:51
▲「中台灣影視基地」10月底辦理正式驗收和點交（圖／台中市政府新聞局提供 , 2018.9.2)
▲「中台灣影視基地」10月底辦理正式驗收和點交（圖／台中市政府新聞局提供 , 2018.9.2)

台中市政府打造全台首座專業片場「中台灣影視基地」，工程已完工並進入驗收作業，預計年底點交予OT營運團隊「中影八德股份有限公司」，市府新聞局長卓冠廷表示，期許中台灣影視基地創造在地產學合作契機，為全台灣的影視產業和專業拍攝場域奠定良好基礎。

中台灣影視基地位於霧峰，台中市新聞局長卓冠廷日前前往視察，經市府住宅發展工程處長許由興及工程團隊導覽說明，目前新建工程已於7月中辦理工程報竣，配合整體工程推動程序驗收，預計9月底取得使用執照，10月底辦理驗收和點交。

卓冠廷表示，中台灣影視基地是全台首座公辦民營專業片場，期許未來整體工程順利點交和營運後，中台灣影視基地能創造在地產學合作契機，為全台灣的影視產業和專業拍攝場域奠定良好基礎。

他強調，市府針對影視發展做了許多努力，除105年成立影視發展基金會，聘用業界專家協拍，也全力協助來台中拍攝的劇組，無論是封街拍攝、借用器具，乃至於行政協調，市府都採單一窗口積極溝通，目標就是讓台中成為「影視界的攝影棚」。

新聞局說明，台中市為扶植影視產業，自李安導演於2011年在台中拍攝「少年PI的奇幻漂流」後，即積極規畫推動「中台灣電影推廣園區」計畫，計畫包含位於水湳經貿園區的「中台灣電影中心」及位於霧峰的「中台灣影視基地」。

中台灣影視基地新建工程由市府新聞局編列新台幣7.8億元預算，基地內完整保留李安拍攝「少年PI的奇幻漂流」的人工造浪池、深水池，並設有2座全國最大室內收音攝影棚、1座中型攝影棚，以及工作坊和支援服務辦公室等空間。

新聞局表示，中台灣影視基地驗收點交完成後，將由具有專業片廠管理經驗的中影八德股份有限公司團隊營運，帶入專業技術、資源以及人力，吸引國內外影視劇組來台中拍片，並與周邊影視相關科系產學合作，培植在地專業人才，提供影視劇組更堅實的後盾。

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