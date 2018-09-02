中國廁所革命 中日品牌爭奪免治馬桶蓋市場

（中央社台北2日電）陸客2015年到日本狂買免治馬桶蓋，日媒報導，如今中國的馬桶蓋和馬桶等衛浴產品市場以2位數成長，中國品牌以價格為武器，與具有高性能產品優勢的日本品牌展開市場爭奪戰。
日本經濟新聞中文網報導，「性能不輸日貨，價錢還便宜」，中國衛浴大廠九牧（JOMOO）和箭牌衛浴（ARROW）都以價格適中作為賣點。
中國企業展開低價攻勢，中國品牌具溫水沖洗功能的免治馬桶，定價大多為人民幣3000至7000元（約新台幣1.3萬元至3.1萬元）。東陶（TOTO）和驪住（LIXIL）等日本品牌的主要價位，則是1至2萬元（約新台幣4.5萬元至9萬元）。
市場調查公司智研諮詢的統計顯示，2016年中國馬桶銷量4480萬個，年增12%。
其中，附有溫水免治馬桶蓋的高性能馬桶人氣爆棚。調查公司中商產業研究院的數據顯示，2016年此類馬桶的銷量達到310萬個，年增近6成。
日經中文網報導，這是因為隨著社會富裕，越來越多中國消費者希望自家馬桶具備多種功能。此外，中國政府倡導「廁所革命」，正在全國建設清潔廁所。
中國市場成長給日本企業帶來龐大商機。驪住自2017年起，開始在中國經營溫水免治馬桶蓋的電商網站。2018年有望實現約6億日圓銷售額，到2021年計畫增加至約100億日圓（約新台幣28億元）。
東陶計畫2022年度，在中國銷售額達到約1000億日圓，比2017年度增加5成。（編輯：馮昭/林克倫）1070902