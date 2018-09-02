NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈九三軍人節前夕　蔡英文探望秦良丰光良大搞「一夜情」　她狂發好人卡數位套餐$1099滿足全家人的需求
中央社

中國廁所革命 中日品牌爭奪免治馬桶蓋市場

中央社2018/09/02 17:24
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北2日電）陸客2015年到日本狂買免治馬桶蓋，日媒報導，如今中國的馬桶蓋和馬桶等衛浴產品市場以2位數成長，中國品牌以價格為武器，與具有高性能產品優勢的日本品牌展開市場爭奪戰。

日本經濟新聞中文網報導，「性能不輸日貨，價錢還便宜」，中國衛浴大廠九牧（JOMOO）和箭牌衛浴（ARROW）都以價格適中作為賣點。

中國企業展開低價攻勢，中國品牌具溫水沖洗功能的免治馬桶，定價大多為人民幣3000至7000元（約新台幣1.3萬元至3.1萬元）。東陶（TOTO）和驪住（LIXIL）等日本品牌的主要價位，則是1至2萬元（約新台幣4.5萬元至9萬元）。

市場調查公司智研諮詢的統計顯示，2016年中國馬桶銷量4480萬個，年增12%。

其中，附有溫水免治馬桶蓋的高性能馬桶人氣爆棚。調查公司中商產業研究院的數據顯示，2016年此類馬桶的銷量達到310萬個，年增近6成。

日經中文網報導，這是因為隨著社會富裕，越來越多中國消費者希望自家馬桶具備多種功能。此外，中國政府倡導「廁所革命」，正在全國建設清潔廁所。

中國市場成長給日本企業帶來龐大商機。驪住自2017年起，開始在中國經營溫水免治馬桶蓋的電商網站。2018年有望實現約6億日圓銷售額，到2021年計畫增加至約100億日圓（約新台幣28億元）。

東陶計畫2022年度，在中國銷售額達到約1000億日圓，比2017年度增加5成。（編輯：馮昭/林克倫）1070902

台塑化汽油 3日凌晨1時起...非洲豬瘟疫情 陸官方：周...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan