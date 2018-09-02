中國廁所革命 中日品牌爭奪免治馬桶蓋市場

（中央社台北2日電）陸客2015年到日本狂買免治馬桶蓋，日媒報導，如今中國的馬桶蓋和馬桶等衛浴產品市場以2位數成長，中國品牌以價格為武器，與具有高性能產品優勢的日本品牌展開市場爭奪戰。

日本經濟新聞中文網報導，「性能不輸日貨，價錢還便宜」，中國衛浴大廠九牧（JOMOO）和箭牌衛浴（ARROW）都以價格適中作為賣點。

中國企業展開低價攻勢，中國品牌具溫水沖洗功能的免治馬桶，定價大多為人民幣3000至7000元（約新台幣1.3萬元至3.1萬元）。東陶（TOTO）和驪住（LIXIL）等日本品牌的主要價位，則是1至2萬元（約新台幣4.5萬元至9萬元）。