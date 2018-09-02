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防登革熱疫情南下　 台南：若工地查到孑孓一律停工2周

記者陳聖璋/台南報導2018/09/02 21:25
▲台南市政府表示，若在工地查到積水容器或孑孓孳生，即勒令停工2周。(圖/記者陳聖璋攝，2018.9.2)
▲台南市政府表示，若在工地查到積水容器或孑孓孳生，即勒令停工2周。(圖/記者陳聖璋攝，2018.9.2)

豪雨過後，造成台南多處積水不退，為遏止登革熱疫情，台南市代理市長李孟諺2日帶隊稽查幾處建築工地登革熱防治情形，他表示，未來若查到工地有積水容器、孑孓孳生情形，一律勒令停工2周。

李孟諺表示，連日豪雨，各地有很多積水的容器或積水處，這兩日天氣放晴，氣溫提升，容易孳生孑孓，目前新北、台北、台中、嘉義及高雄都發現本土病例，尤其台南鄰近嘉義與高雄，必須特別注意。

李孟諺說，市政府若在工地查到有陽性容器、積水，或孑孓孳生情形，即勒令停工2周，需經複查通過後才能復工。

李孟諺強調，工地業者必須落實自主管理，每日巡檢並清除登革熱病媒蚊孳生源，未來疫情稽查重點，將是工地、空地、空屋、屋後防火巷及屋後水溝。李孟諺也呼籲市民，務必檢視積水容器，希望在雨後三日內，儘速清理積水容器，減少孑孓或蚊蠅孳生，全力杜絕登革熱。

依據往年登革熱告發態樣分析，告發案件數量以居家最多，其次就是建築工地。台南市現在有上千個工地，屬登革熱高風險地點，從即日起列為加強查核重點。一旦發現孑孓，依廢棄物清理法處3,000元罰款，並移送工務局，依違反建築法第58條規定勒令停工。若私自復工、情節嚴重者，可移送法辦。

環保局指出，建築工地應配合防疫，每日巡查地下室、電梯機坑、消防蓄水池、連續壁雙層壁內側，及四周水溝等可能積水區域。積水處應清理或投藥，防治孑孓孳生，至少每周執行防疫噴藥乙次。

可移動、不必要的容器應立刻清除回收。無法移動或清除的大型積水處，可定期使用漂白水（水中濃度大於1000ppm，如10公升積水，約倒市售漂白水167cc）、殺蟲劑或投擲乳塊。至於已孳生孑孓的積水，不要直接倒水溝放流，應先消毒後再放流。地板、電梯井、水溝等其他積水處，每天需「巡」、「倒」、「清」、「刷」。

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