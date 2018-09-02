非洲豬瘟疫情 陸官方：周邊國已呈大流行態勢

（中央社台北2日電）非洲豬瘟在中國已有5起疫情，農業農村部發言人廣德福今天表示，從全球範圍看，非洲豬瘟在中國周邊國家已呈大規模流行態勢；從目前形勢看，儘管疫情形勢複雜，但總體是可控的。

中國農業農村部今天在官網發布非洲豬瘟疫情新聞稿。廣德福表示，從全球範圍看，今年非洲豬瘟在多個國家爆發流行。截至8月28日，除中國外、還有11個國家報告發生3235起疫情。

他指出，非洲豬瘟在中國周邊國家已呈現大規模流行態勢，「疫情再次從境外傳入的風險不可低估，後續疫情形勢發展存在許多不確定性」。從目前形勢看，儘管大陸國內疫情形勢複雜，防控任務異常艱鉅，當前疫情總體是可控的。