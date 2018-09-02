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中央社

非洲豬瘟疫情 陸官方：周邊國已呈大流行態勢

中央社2018/09/02 17:25
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社台北2日電）非洲豬瘟在中國已有5起疫情，農業農村部發言人廣德福今天表示，從全球範圍看，非洲豬瘟在中國周邊國家已呈大規模流行態勢；從目前形勢看，儘管疫情形勢複雜，但總體是可控的。

中國農業農村部今天在官網發布非洲豬瘟疫情新聞稿。廣德福表示，從全球範圍看，今年非洲豬瘟在多個國家爆發流行。截至8月28日，除中國外、還有11個國家報告發生3235起疫情。

他指出，非洲豬瘟在中國周邊國家已呈現大規模流行態勢，「疫情再次從境外傳入的風險不可低估，後續疫情形勢發展存在許多不確定性」。從目前形勢看，儘管大陸國內疫情形勢複雜，防控任務異常艱鉅，當前疫情總體是可控的。

在中國疫情部分，廣德福表示，8月初以來，遼寧、河南、江蘇、浙江、安徽相繼發生5起疫情，這是「國內首次發生非洲豬瘟疫情，全國防控形勢複雜嚴峻」。目前安徽蕪湖疫情正在有序處置，截至9月1日已撲殺及無害化處理生豬1264頭。

對於是否隱匿通報的懷疑，廣德福稱，此次非洲豬瘟疫情發生後，農業農村部嚴格按照世界動物衛生組織（OIE）有關要求，認真履行成員義務，堅持資訊公開，及時向OIE通報疫情後續處置情況，並注重加強與OIE溝通以及技術層面交流互動。

廣德福指出，下一步，農業農村部將全力以赴抓好防控工作，努力確保疫情不擴散蔓延。一是堅決處置新發疫情，按照「早、快、嚴、小」原則，果斷處置新發疫情，嚴防疫情擴散蔓延。

二是嚴格落實生豬調運監管。暫停發生疫情省份生豬跨省外調，嚴格省內調運監管，關閉省內生豬交易市場；要求未發生疫情省份跨省調運生豬，不得經過發生疫情省份。

三是紮實開展溯源調查和監測排查，加大對邊境地區、入境口岸、交通樞紐周邊地區等重點區域和屠宰場的監測力度。

最後是統籌做好生豬生產供應。繼續堅持疫病防控與產業發展兩手抓、兩促進，加強防疫管理，努力增加生產供應，確保人民群眾吃得安全放心。（編輯：林克倫/翟思嘉）1070902

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