NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈九三軍人節前夕　蔡英文探望秦良丰光良大搞「一夜情」　她狂發好人卡數位套餐$1099滿足全家人的需求
中央社

夏季遊合歡山觀星 與銀河拍美照留永恆

中央社2018/09/02 17:27
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投清境銀河季今天在鳶峰停車場開幕，除有天文望遠鏡讓民眾觀星，攝影專家及模特兒示範星空拍攝技巧，也為旅客與星空銀河合影留下永恆回憶；銀河季期間都有接駁與解說。

合歡山是東亞最佳觀星地點，日前還吸引香港新人跨海來拍銀河婚紗照，南投縣政府向國際暗天協會爭取認證，規劃在鳶峰設立全台首座「合歡山國際暗空公園」，需經約一年半審查時程，未來若通過認證，南投縣長林明溱說，將可加值南投觀光發展，再創旅遊高峰。

為更打響合歡山銀河之美，縣政府、清境觀光協會、清境農場今天舉辦「南投清境銀河季」開幕活動，下午先在國民賓館會議室進行合歡山國際暗空公園在地商家共識課程，晚間則帶領民眾到鳶峰停車場觀測銀河，並邀攝影專家、婚紗模特兒示範人像與銀河拍攝技巧。

林明溱說，合歡山夏季特有星空與銀河美景，長年吸引天文迷朝聖，縣政府今年舉辦銀河季讓更多國內外遊客欣賞絕美星空，並藉此說明設立國際暗空公園方向、如何規劃完善觀星環境，並攜手業者、居民、天文學會建立友善經營共識，打造台灣第一個星空小鎮。

清境觀光協會總幹事林宏哲說，清境銀河季即日起到11月10日，每週六晚間安排免費接駁車行駛清境往返鳶峰，每次限額100人，可撥049-2801518報名；配合申請合歡山國際暗空公園，清境啟動星空小鎮計畫，觀星巴士將備有天文望遠鏡及專業解說老師，帶領遊客探索無垠宇宙與閃耀星空。（編輯：翁翠萍）1070902

非洲豬瘟疫情 陸官方：周...雙金作曲家林強加入花博 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan