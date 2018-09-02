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澎湖縣長選舉砲火猛烈　賴峰偉質疑陳光復公款買臉書廣告

記者張塵／澎湖報導2018/09/02 18:09
▲澎湖縣長選情熱鬧，參選人於登記後，賴峰偉砲火猛烈。（圖／張塵攝 , 2018.09.02）
▲澎湖縣長選情熱鬧，參選人於登記後，賴峰偉砲火猛烈。（圖／張塵攝 , 2018.09.02）

各縣市選委會於完成九合一登記作業後，選戰也進入近身肉搏模式，國民黨提名的澎湖縣長參選人賴峰偉今(2)日首先開炮，針對陳光復縣長8月29日、30日在臉書刊登廣告宣傳登記參選的貼文，有無動用或挪用公款作競選費用？他要求陳縣長必須交代清楚廣告的經費來源。


▲陳光復粉絲專頁出現刊登中的廣告欄目　遭賴陣營質疑可能公私不分。（圖／賴峰偉提供 , 2018.09.02）

日前有民眾向賴峰偉服務處檢舉，陳光復在8月29日下午2時在其粉絲專頁貼文寫道，他在眾多民進黨公職人員及參選人的陪同下完成登記，貼文影片有人帶頭喊「民進黨」，陳光復接著喊「全壘打」，影片左下角註記「對了，就選擇光復！」、「民進黨全壘打！」，該則貼文在29、30日向臉書下廣告，藉以增加曝光率及點讚數。


▲賴峰偉質疑陳光復縣長有無動用公款購買臉書廣告。（圖／張塵攝 , 2018.09.02）

賴峰偉強調，依照公款公用原則，該則貼文的臉書廣告費用必須由候選人支出，絕對不可動用公款，否則就是違法行為，依照「公職人員選舉罷免法」第114條第3款規定，已登記為候選人的現任公務人員，若有動用或挪用公款作競選費用，經選舉委員會查明屬實後，應先停止其職務，並依法處理。因此，他要求陳縣長立即公布臉書廣告費用的細目，並交代清楚有無使用公款助選。

陳光復之前遭質疑發文要求縣府各單位為其粉絲專頁按讚，讓同仁心生恐懼，擔心若未按讚，會被貼上「反陳」標籤。當時陳縣長辯解，他是邀大家到「澎湖縣政府」粉絲專頁按讚，並非為「陳光復個人的粉絲專頁」按讚。賴峰偉說，陳縣長倘若如此公私分明，請攤開臉書廣告費用，有無慷縣府之慨，就一清二楚了；另一方面，也有民眾在收集澎湖縣政府有無補助活動經費、餐費、設備、修繕等名目，以「縣庫」通「光庫」來挽救選情。

關鍵字澎湖縣長選舉賴峰偉陳光復臉書廣告公款
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