秒KO！三寶「高雄式左轉」遭擊落　網嘆：載妹智商歸零

「自殺式左轉」害人又害己！高雄市中山四路、五甲三路交叉口今（ 2 ）日上午發生一起車禍，一輛雙載機車趁著紅燈時，欲搶快竟「高雄式左轉」，直接騎斑馬線橫跨馬路，遭左轉車道上搶黃燈左轉的汽車迎面撞上，機車上的 2 人瞬間彈飛倒地，驚險過程全被後方行車記錄器拍下並 po 上臉書，引發網友直呼「這樣左轉真的沒比較快！」

從網友在臉書社團「爆料公社」 po 出的行車記錄器畫面可見，一名男騎士載著女生突然自右方衝出，為搶快穿越馬路，竟大喇喇行駛在斑馬線上，正當 2 人行經路中時，意外遭行駛在左側道搶黃燈左轉的一輛黑色休旅車直直撞上，機車上 2 人雙腳同步懸空並重摔在地，所幸皆能自行爬起，看起來並無大礙。親眼目睹驚險過程，讓原 PO 嚇喊「這樣左轉真的沒比較快！」

由於高雄式左轉害人又害己，網友看了影片後紛紛留言「重播無限次，有夠療癒～」「飛起來那瞬間真是經典」、「機車表示：我在斑馬線上有路權」、「就是這種人，害高雄式左轉臭名遠播」、「開車這真的常會去碰到，真的要很小心三寶出沒」、「應注意而未注意.....可憐的車主ㄚ」；也有網友調侃「通常載了女友，智商會瞬間歸零，耍帥技能點滿滿」，引發熱議。