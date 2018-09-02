NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈九三軍人節前夕　蔡英文探望秦良丰光良大搞「一夜情」　她狂發好人卡數位套餐$1099滿足全家人的需求
社會

秒KO！三寶「高雄式左轉」遭擊落　網嘆：載妹智商歸零

社會中心／高雄報導2018/09/02 18:10
▲秒KO！三寶「高雄式左轉」遭擊落，網嘆：「載妹智商歸零！」（圖／翻攝自爆料公社）
▲秒KO！三寶「高雄式左轉」遭擊落，網嘆：「載妹智商歸零！」（圖／翻攝自爆料公社）

「自殺式左轉」害人又害己！高雄市中山四路、五甲三路交叉口今（ 2 ）日上午發生一起車禍，一輛雙載機車趁著紅燈時，欲搶快竟「高雄式左轉」，直接騎斑馬線橫跨馬路，遭左轉車道上搶黃燈左轉的汽車迎面撞上，機車上的 2 人瞬間彈飛倒地，驚險過程全被後方行車記錄器拍下並 po 上臉書，引發網友直呼「這樣左轉真的沒比較快！」


▲騎士雙載「高雄式左轉」，遭左側來車當場撞飛倒地。（圖／翻攝自爆料公社）

從網友在臉書社團「爆料公社」 po 出的行車記錄器畫面可見，一名男騎士載著女生突然自右方衝出，為搶快穿越馬路，竟大喇喇行駛在斑馬線上，正當 2 人行經路中時，意外遭行駛在左側道搶黃燈左轉的一輛黑色休旅車直直撞上，機車上 2 人雙腳同步懸空並重摔在地，所幸皆能自行爬起，看起來並無大礙。親眼目睹驚險過程，讓原 PO 嚇喊「這樣左轉真的沒比較快！」

由於高雄式左轉害人又害己，網友看了影片後紛紛留言「重播無限次，有夠療癒～」「飛起來那瞬間真是經典」、「機車表示：我在斑馬線上有路權」、「就是這種人，害高雄式左轉臭名遠播」、「開車這真的常會去碰到，真的要很小心三寶出沒」、「應注意而未注意.....可憐的車主ㄚ」；也有網友調侃「通常載了女友，智商會瞬間歸零，耍帥技能點滿滿」，引發熱議。

關鍵字爆料公社三寶高雄式左轉斑馬線車禍情侶雙載
心痛！外籍看護狂虐八旬老翁

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan