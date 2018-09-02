U2柏林演唱會 主唱波諾失聲中途喊停

（中央社柏林1日綜合外電報導）愛爾蘭搖滾團體U2今晚在柏林舉行演唱會，但主唱波諾（Bono）失聲，演唱幾首歌後，被迫在數以千計粉絲面前提前結束表演。

U2在樂團網站上發布聲明說：「我們對今晚取消演唱會感到抱歉。」

「波諾在表演前狀況很好，聲音也很棒，我們都很期待在柏林的第2晚；但在幾首歌後，他完全失聲。」

「我們不知道發生什麼事，唯有聽從醫囑」。

這是U2的Experience+Innocence巡迴演唱會在柏林的第2場、也是最後一場表演。58歲的波諾唱完開頭幾首歌後，聲音似乎出問題。他好幾次中斷演唱，就著保溫瓶喝東西，但最後仍宣布無法再繼續唱下去。