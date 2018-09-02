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中央社

U2柏林演唱會 主唱波諾失聲中途喊停

中央社2018/09/02 16:51
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社柏林1日綜合外電報導）愛爾蘭搖滾團體U2今晚在柏林舉行演唱會，但主唱波諾（Bono）失聲，演唱幾首歌後，被迫在數以千計粉絲面前提前結束表演。

U2在樂團網站上發布聲明說：「我們對今晚取消演唱會感到抱歉。」

「波諾在表演前狀況很好，聲音也很棒，我們都很期待在柏林的第2晚；但在幾首歌後，他完全失聲。」

「我們不知道發生什麼事，唯有聽從醫囑」。

這是U2的Experience+Innocence巡迴演唱會在柏林的第2場、也是最後一場表演。58歲的波諾唱完開頭幾首歌後，聲音似乎出問題。他好幾次中斷演唱，就著保溫瓶喝東西，但最後仍宣布無法再繼續唱下去。

在演唱會現場的美國女演員艾希莉賈德（AshleyJudd）發推文說，他（波諾）「無力又脆弱，現場民眾都能感受到。他那麼真實，如同我們一樣，也是人」。

來自英格蘭的粉絲雪倫（Sharon）告訴英國廣播公司新聞網（BBC News），「波諾抱怨煙霧機冒出的煙讓他失聲」，他說將就此取消，或休息片刻；然而30分鐘後，演唱會宣布取消。

雪倫說：「很難過演唱會取消了，但如果他沒法唱也沒辦法。不過，樂團如能出面解釋會比較好。」

目前還不知道U2何時重新安排演唱會。（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070902

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