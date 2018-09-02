毒舌刺激心臟病童多活5年　還交到超正女友

電影《無聊的人生我死也不要》（This Crazy Heart），描述活不到16歲的心臟病童大衛，與玩咖大哥藍尼的真人真事。好玩的是，藍尼把大衛當作一般人看待，初次見面就問大衛「活不了多久，為什麼要上學？」沒想到大衛竟秒答：「被強迫的。」藍尼笑看生死的態度也因此獲得大衛好感。

大衛也讓藍尼陪伴完成人生願望，而藍尼則繼續維持毒舌風格，就連大衛想談戀愛，藍尼都要碎念，不僅吐槽女生有公主病，更大膽開酸「就讓她傷透你的心吧，反正你心臟本來就重傷了。」而當大衛遇上真命天女則是鼓勵他勇敢追求。如今大衛已活到21歲，還交到一個超正女友。