毒舌刺激心臟病童多活5年　還交到超正女友

電影《無聊的人生我死也不要》（This Crazy Heart），描述活不到16歲的心臟病童大衛，與玩咖大哥藍尼的真人真事。好玩的是，藍尼把大衛當作一般人看待，初次見面就問大衛「活不了多久，為什麼要上學？」沒想到大衛竟秒答：「被強迫的。」藍尼笑看生死的態度也因此獲得大衛好感。
大衛也讓藍尼陪伴完成人生願望，而藍尼則繼續維持毒舌風格，就連大衛想談戀愛，藍尼都要碎念，不僅吐槽女生有公主病，更大膽開酸「就讓她傷透你的心吧，反正你心臟本來就重傷了。」而當大衛遇上真命天女則是鼓勵他勇敢追求。如今大衛已活到21歲，還交到一個超正女友。
▲玩咖大哥藍尼（右）陪大衛完成人生願望。（圖／安可，2018.09.02）
大衛之前將談戀愛列為人生必做清單之一，卻不擅於跟女生聊天，更經常將一隻破舊的洋娃娃「安娜」帶在身邊，還向專為重症病童完成願望的基金會申請，替娃娃換新頭髮，但藍尼卻毫不留情吐槽「帶著安娜別想把到妹」，才讓大衛放下娃娃、並遇上初戀情人。
現實生活中的大衛受到藍尼的鼓勵，不僅談了戀愛，也度過生死難關，而玩咖藍尼原本是夜夜笙歌的靠爸族，被大衛「活在當下」的態度感動，不僅追到白富美的女醫生，更重拾書本考上醫學院，以當醫生為目標，劇情勵志卻不落俗套。