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中央社

LINE攜手一卡通 掀電子支付商戰

中央社2018/09/02 18:04
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北2日電）台灣行動支付百花齊放，電子支付更是競爭熱點，LINE坐擁即時通訊逾2100萬活躍戶，將在3日攜手一卡通推新服務，成長潛力令對手眼紅，也讓電子支付商戰熱度加溫。

台灣政府預計在2025年讓行動支付普及率達90%，引爆國內行動支付商機，各業者推出的服務百花齊放，然而，超過9成用戶只會選定1至3款方案使用，都在用戶手機中搶占一席之地，不是容易的事。

資策會產業情報研究所（MIC）今年首季發布「行動支付大調查」發現，台灣用戶最常使用的方案前3名依序為Line Pay（25.2%）、Apple Pay（17.9%）、街口支付（10.9%），前3大就囊括半數以上比例。

其中，Line Pay與中國信託共同發行LINE Pay的聯名卡，祭出點數回饋，加上Line通訊軟體使用人數高達2100萬戶，支付據點達7萬3000個，刺激用戶一路成長，目前在台註冊用戶約達300萬戶。

和一般的行動支付相比，電子支付不僅可從事代收代付業務，帳戶也有儲值、轉帳等功能，除了台灣多家銀行、郵局以及兼營的一卡通外，國內目前取得專營「電子支付」執照的廠商共有6家，分別是街口支付、橘子支付、國際連、歐付寶、智付寶、ezPay台灣支付。

一卡通擁有電子票證和電子支付兩大執照，LINEPay去年底取得一卡通30%的股權，終於將在9月3日攜手一卡通舉行合作記者會，推出新服務。

市場認為，一卡通將幫助LINE Pay拓展信用卡族群以外的用戶，並開拓更多元使用場景。而LINE在台坐擁超過2100萬的活躍用戶、LINE Pay使用者也逾300萬戶，未來在電子支付成長力道不容小覷，也進一步推升電子支付市場競爭更趨白熱化。

另外，血統「本土」的街口支付以「小蝦米」之姿崛起，執行長胡亦嘉為金融界大老胡定吾之子，即使資本額不如LINE，靠著打進夜市攤販、手搖杯等庶民經濟，一路攻城掠地，成功贏得行動支付市占。

不過，街口支付原先計劃推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，主打保障年收益，強調複利計息等宣傳，踩到金管會紅線，被要求撤下所有行銷宣傳，目前該服務已喊卡，但街口聲明中強調這並非結束，而是打造街口金融生態圈的開始，也為這場電子支付大戰埋下伏筆。

而國內電商龍頭PChome集團旗下有Pi錢包、支付連，以及拿下電子支付執照的「國際連」，日前更宣布攜手玉山發行信用卡，祭出不限通路3.5%回饋「P 幣」，展現打造「P 幣生態圈」的企圖心。

遊戲廠商歐買尬旗下電子支付歐付寶曾推出消費就送茶葉蛋，金管會今年6月揭露會員人數已達72.9萬人，搶下全台電子支付機構第一，今年將再擴大與大型實體通路的合作，揚言行銷補貼力道上不會輸給競爭對手。

近來橘子支付積極接通微風、萊爾富、OK便利商店等大型通路，目前消費據點破萬、交易筆數年增2成，今年目標為全力拓展通路，提供使用者更多消費場域。

而智冠旗下的「智付寶」近期與台灣電子支付ezPay合併，創下電子支付機構整併首例，將以全新品牌ezPay簡單付重新出發。

電子支付戰打得火熱，誰是最終贏家難以定奪，資深產業分析師胡自立認為，2018年業者資金消耗戰還會延續，同時市場競爭門檻墊高也將促使業者在通路、技術、目標族群、商業模式等方面有更明顯的區隔，未來2年也將是業者致勝與否的關鍵時機。（編輯：黃國倫）1070902

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