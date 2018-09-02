怕被債務壓垮 多國抗拒中國一帶一路

（中央社北京2日綜合外電報導）中國大規模大範圍的「一帶一路」貿易基礎建設計畫，目前正遭遇重大挫折。部分參與國家開始抱怨，他們擔心被中國提供的債務壓垮。

又名「新絲路」的「一帶一路」計畫，由中國國家主席習近平在2013年首度宣布，目標鎖定環繞地球建設鐵公路和港口，北京則提供許多參與計畫國家數十億美元的貸款，來進行建設。

然而5年下來，習近平現在卻得捍衛他珍視的構想，因為越來越多人擔憂，這些參與「一帶一路」的國家可能缺乏償債能力，反而陷入中國設下的債務陷阱。

習近平8月27日在「一帶一路」5週年座談會上，形容這是一項「開放包容」的計畫。他還說，中國和參與計畫的國家近幾年貿易總額超過5兆美元，對外直接投資額也達600餘億美元。