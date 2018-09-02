怕被債務壓垮 多國抗拒中國一帶一路

（中央社北京2日綜合外電報導）中國大規模大範圍的「一帶一路」貿易基礎建設計畫，目前正遭遇重大挫折。部分參與國家開始抱怨，他們擔心被中國提供的債務壓垮。
又名「新絲路」的「一帶一路」計畫，由中國國家主席習近平在2013年首度宣布，目標鎖定環繞地球建設鐵公路和港口，北京則提供許多參與計畫國家數十億美元的貸款，來進行建設。
然而5年下來，習近平現在卻得捍衛他珍視的構想，因為越來越多人擔憂，這些參與「一帶一路」的國家可能缺乏償債能力，反而陷入中國設下的債務陷阱。
習近平8月27日在「一帶一路」5週年座談會上，形容這是一項「開放包容」的計畫。他還說，中國和參與計畫的國家近幾年貿易總額超過5兆美元，對外直接投資額也達600餘億美元。
不過，部分國家已開始懷疑參與計畫是否值得。馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）8月訪問北京時便表示，馬國將暫停3項受到中國支持的建設計畫，包括一條造價200億美元的鐵路。
巴基斯坦新總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的執政黨也承諾，將讓建設計畫提高透明度。外界擔憂，為建設斥資數百億美元的「中巴經濟走廊」（China-PakistanEconomic Corridor），巴國向中國借貸，但未來可能無力償還。
流亡的馬爾地夫反對黨領袖納希德（MohamedNasheed）曾表示，中國在這個印度洋群島國採取的行動，已達到「掠奪土地」和「殖民」程度，馬國背負的債務，80%是積欠中國。
斯里蘭卡則已因積欠中國龐大債務，而付出沉重代價。由於無力償還斥資14億美元興建的戰略性港口相關債務，斯國去年將港口出租給中方99年。
美奇金投資諮詢公司（J Capital Research）共同創辦人暨研究主管楊思安（Anne Stevenson-Yang）表示：「中國在援助國外和拓展軟實力方面，缺乏夠能力的國際化官僚體系，因此做得不太好並不令人意外。」
她還說：「由於人民幣貶值，加上國際間以更質疑態度看待中國這個夥伴，使得這些國家更傾向對（「一帶一路」計畫案）投以懷疑眼光。」
美國智庫「全球發展中心」（Center for GlobalDevelopment）發布報告指出，「一帶一路」政策可能讓至少8個接受中國金援國家的主權債務維繫令人「嚴重擔憂」。
這8國是巴基斯坦、吉布地（Djibouti）、馬爾地夫、蒙古國、寮國、蒙特內哥羅（Montenegro）、塔吉克（Tajikistan）和吉爾吉斯（Kyrgyzstan）。
其中寮國一條連接中國鐵路的建設計畫，成本便高達67億美元（約新台幣2056億元），占寮國國內生產毛額（GDP）的將近一半。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070902