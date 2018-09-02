馬英九：以核養綠 台灣才不會缺電

（中央社記者吳睿騏桃園2日電）前總統馬英九今天到桃園市平鎮區進行專題演講，他表示，政府為了廢核，竟斥資重新啟用燃煤電廠，根本就是要人民「用肺發電」，希望民眾支持國民黨提出的「以核養綠」公投案。

馬英九到桃園市平鎮區女青年會進行「從815大停電後，國家應有的能源政策」專題演講，他表示，台灣想達成無核家園的夢想，不應訂一個死日期，應在不缺電、維持合理電價、達成國際減碳承諾的前提下，才能讓核能退役。

馬英九表示，現在國際視核能為準自由能源，但民進黨提出的2025非核家園，卻把所有核能廢掉，「現在的世界趨勢是反碳，不是反核」。日本廢核後經濟衰退，因此重啟核電，比利時也無限期延後廢核，廢核並非世界趨勢。