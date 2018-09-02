光良大搞「一夜情」　她卻狂發好人卡

「情歌王子」光良全新世界巡迴演唱會〔今晚 我不孤獨〕首場，昨（1日）晚在四川成都體育館舉辦，吸引萬名歌迷前往朝聖，而光良也回報歌迷滿滿的26首良式情歌，與萬名歌迷互相取暖，共度充滿感動與激動的「一夜情」。

相隔四年半再辦全新巡演的光良，這次演唱會與去年發行的新專輯〔九種使用孤獨的正確方式〕主題呼應，名稱訂為〔今晚，我不孤獨〕演唱會；為了呈現人與孤獨的關係，整場演唱會以人偶動畫微電影的形式呈現，光是籌備期就長達一年，視覺上利用大量動畫、光影特效打造出｢孤獨星球」，帶領「良粉」徜徉在孤獨星球的音樂宇宙。