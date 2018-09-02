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娛樂

光良大搞「一夜情」　她卻狂發好人卡

記者翁新涵╱台北報導2018/09/02 18:28
▲光良在四川成都舉辦全新世界巡迴演唱會〔今晚 我不孤獨〕。（圖／星娛音樂，2018.09.02）
▲光良在四川成都舉辦全新世界巡迴演唱會〔今晚 我不孤獨〕。（圖／星娛音樂，2018.09.02）

「情歌王子」光良全新世界巡迴演唱會〔今晚 我不孤獨〕首場，昨（1日）晚在四川成都體育館舉辦，吸引萬名歌迷前往朝聖，而光良也回報歌迷滿滿的26首良式情歌，與萬名歌迷互相取暖，共度充滿感動與激動的「一夜情」。

相隔四年半再辦全新巡演的光良，這次演唱會與去年發行的新專輯〔九種使用孤獨的正確方式〕主題呼應，名稱訂為〔今晚，我不孤獨〕演唱會；為了呈現人與孤獨的關係，整場演唱會以人偶動畫微電影的形式呈現，光是籌備期就長達一年，視覺上利用大量動畫、光影特效打造出｢孤獨星球」，帶領「良粉」徜徉在孤獨星球的音樂宇宙。


▲光良演唱會充滿光影特效。（圖／星娛音樂，2018.09.02）

此外，華語樂壇大姐大韓紅也突擊光良演唱會，讓事前完全不知情的他驚訝到說不出話來，直說：｢這是隱藏彩蛋嗎？為什麼連我都不知道！真的很開心看到韓姐！因為她真的很忙，我都不敢邀請她來看我演唱會。」原來前兩天光良去參加韓紅在澳門舉辦的慈善活動後，就直奔成都彩排，而為了要給光良驚喜，韓紅瞞著光良及所有的工作人員，悄悄從澳門飛來成都，就是要給光良驚喜，從小在成都長大的韓紅笑說：｢我連家門都不入，就直接來演唱會找你！」

原來光良連續三年都參加韓紅愛心慈善基金會舉辦的活動及熱心捐款，讓韓紅非常感動，更當著所有粉絲面前，頒了基金會的理事聘書給光良，正式宣布光良成為韓紅愛心慈善基金會的名譽理事，而昨晚韓紅突擊光良演唱會的新聞，也傳為歌迷佳話，一舉登上微博十大熱搜。


▲韓紅（右）突然現身演唱會。（圖／星娛音樂，2018.09.02）

關鍵字光良韓紅巡迴演唱會
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