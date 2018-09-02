南韓公布訪北韓特使團名單 鄭義溶任首席特使

他表示，特使團一行將於5日上午乘專機由西部海域直飛北韓，並於當天返回南韓。特使團此行是否也將會晤北韓國務委員會委員長金正恩暫未確定。

金宜謙表示，此次將赴北韓訪問的特使團名單與3月一致。鄭義溶將擔任首席特使，其他4人則將擔任代表。

（中央社首爾2日綜合外電報導）韓聯社報導，南韓青瓦台發言人金宜謙今天在記者會公佈即將於5日訪問北韓的特使團名單，特使團由5人組成，由青瓦台國家安保室長鄭義溶擔任首席特使。

對於是否因為北韓9月9日迎建政70週年而決定當天返回南韓的提問，金宜謙說二者無關。他指出，不同於第一次，雙方不需要再積累相互信賴，可直接展開實務工作會談。

就此訪主要議題，金宜謙表示，南韓與美國就此次訪問北韓議題進行了緊密磋商，特使團將主要就即將舉行的兩韓首腦會談具體日程交換意見，預計雙方也將就首腦會談的議題進行探討。

由於雙方將基於兩韓4.27首腦會談成果文件《板門店宣言》及北韓與美國首腦會談協商內容廣泛交換意見，因此雙方也將就「終戰宣言」、朝鮮半島完全非核化及構建持久和平體系一事進行磋商。

他強調，特使團的主要任務是藉此次訪問進一步發展兩韓關係，因此將就《板門店宣言》的內容同北韓進行交流。（編輯：陳政一）1070902