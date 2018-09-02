NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈九三軍人節前夕　蔡英文探望秦良丰光良大搞「一夜情」　她狂發好人卡數位套餐$1099滿足全家人的需求
中央社

南韓公布訪北韓特使團名單 鄭義溶任首席特使

中央社2018/09/02 18:37
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社首爾2日綜合外電報導）韓聯社報導，南韓青瓦台發言人金宜謙今天在記者會公佈即將於5日訪問北韓的特使團名單，特使團由5人組成，由青瓦台國家安保室長鄭義溶擔任首席特使。

其他4名成員是國家情報院院長徐薰、國家情報院第二次長金相均、統一部次官（副部長）千海成、青瓦台國政狀況室室長尹建永。

金宜謙表示，此次將赴北韓訪問的特使團名單與3月一致。鄭義溶將擔任首席特使，其他4人則將擔任代表。

他表示，特使團一行將於5日上午乘專機由西部海域直飛北韓，並於當天返回南韓。特使團此行是否也將會晤北韓國務委員會委員長金正恩暫未確定。

對於是否因為北韓9月9日迎建政70週年而決定當天返回南韓的提問，金宜謙說二者無關。他指出，不同於第一次，雙方不需要再積累相互信賴，可直接展開實務工作會談。

就此訪主要議題，金宜謙表示，南韓與美國就此次訪問北韓議題進行了緊密磋商，特使團將主要就即將舉行的兩韓首腦會談具體日程交換意見，預計雙方也將就首腦會談的議題進行探討。

由於雙方將基於兩韓4.27首腦會談成果文件《板門店宣言》及北韓與美國首腦會談協商內容廣泛交換意見，因此雙方也將就「終戰宣言」、朝鮮半島完全非核化及構建持久和平體系一事進行磋商。

他強調，特使團的主要任務是藉此次訪問進一步發展兩韓關係，因此將就《板門店宣言》的內容同北韓進行交流。（編輯：陳政一）1070902

富邦捐3000萬 助南台灣...曼谷寸土寸金 60歲農夫樂...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan