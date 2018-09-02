曼谷寸土寸金 60歲農夫樂種田養綠地

（中央社曼谷2日綜合外電報導）60歲的桑波特在泰國首都曼谷水深及膝的稻田裡耕作，用機器犁田。他已在這片土地投資2000萬泰銖（新台幣1850萬元），然而賣米和甜瓜的收入尚難打平，但他一點也不急著賣地。
路透社報導，桑波特（Sompote Tubcharoen）原是大學研究員，他4年前離開大學講堂，換穿長筒靴和戴上草帽，經營起8公頃大的家族農田。這面積以泰國的單位計算大約是50萊（rai）。
他的農田位在曼谷市中心東北30公里，種植混種稻米，還有一行一行數百株甜瓜樹，是曼谷罕見的綠地。曼谷土地只要價格合適，開發商很快便下手，眼見住家房產、辦公大樓和交通壅塞的道路迅速侵蝕他的農田周圍地區。
桑波特說，他經常回絕要跟他買土地的開發商。「他們去年開價一萊2000萬泰銖的價格，最近還有人問我，3300萬泰銖要不要賣。」
許多在曼谷有地的人無法抵抗這樣的價格而賣地，根據商務地產公司世邦魏理仕集團（CBRE），曼谷市中心地區土地價格2017年破紀錄大漲30%，部份反映出可使用的空間越來越稀少。
英國外交部今年稍早出售曼谷市中心佔地4公頃的大使館，這塊持有96年的土地以5億4713萬美元出售，成為泰國史上最高價土地出售案。
桑波特說，他相信，他的農田在曼谷是罕見的綠地。2011年亞洲綠城市指標是探討都市區域環境因素的最新研究，這項指標顯示，在22個亞洲城市當中，曼谷平均每人擁有的綠地排名倒數第3。
桑波特計畫在農場設立度假村，給人們一個遠離城市塵囂的地方。他說：「曼谷生活壓力大，人們渴望大自然。他們可來住上一、兩天，充分休息恢復精力後返家。」（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070902