曼谷寸土寸金 60歲農夫樂種田養綠地

（中央社曼谷2日綜合外電報導）60歲的桑波特在泰國首都曼谷水深及膝的稻田裡耕作，用機器犁田。他已在這片土地投資2000萬泰銖（新台幣1850萬元），然而賣米和甜瓜的收入尚難打平，但他一點也不急著賣地。

路透社報導，桑波特（Sompote Tubcharoen）原是大學研究員，他4年前離開大學講堂，換穿長筒靴和戴上草帽，經營起8公頃大的家族農田。這面積以泰國的單位計算大約是50萊（rai）。

他的農田位在曼谷市中心東北30公里，種植混種稻米，還有一行一行數百株甜瓜樹，是曼谷罕見的綠地。曼谷土地只要價格合適，開發商很快便下手，眼見住家房產、辦公大樓和交通壅塞的道路迅速侵蝕他的農田周圍地區。