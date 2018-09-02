姚文智：追求進步城市 不怕所有壓力挑戰

（中央社記者王揚宇台北2日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天受訪指出，希望支持改革的人能更堅定支持總統不斷改革的決心，「要追求進步的城市，所有的壓力我們都不怕，所有的挑戰我們都願意勇往直前」。

姚文智下午在民主進步黨台北市議員梁文傑、顏若芳與民進黨台北市議員參選人陳怡君等人陪同下，到台北市迪化街掃街拜票。

記者問姚文智，今天早上他到木柵市場掃街拜票時，碰到不滿年金改革的民眾等，抱怨中央施政，是否會擔心民怨影響到選情。

姚文智說，民進黨對台灣進行全面性的改革，意志非常堅定；年金改革是過去歷任政府都沒辦法做到的事情，大家應該給總統蔡英文掌聲，當然改革會遇到阻礙，改革會有一些人的權益被影響到，所以在公開的街上、路上遇到不同聲音，這在民主社會中非常合理。