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自然課綱草案內容有疏漏 課審大會延期再審

中央社2018/09/02 19:07
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北2日電）教育部今天續審自然課綱，國教署表示，由於要綜整多科，加上內容有疏漏，課審委員決議延期再審，要求研修小組檢視錯漏字、體例等並進行修正，兩週內再送大會審議。

十二年國教新課綱自然領域於8月5日完成技術型高中及綜合型高中的領綱審議和表決，但課審委員建議國中小暨普通型高中自然領綱需加強縱向銜接，要求研修小組調整草案後再進行審議。

教育部今天於國家教育研究院台北院區召開課程審議會審議大會，由總召集人、教育部長葉俊榮主持，繼續審議自然領域課程綱要草案。

教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬會後受訪時表示，自然領域包含物理、化學、生物和地科，過去都是個別科目進行審議，現在首次要綜整4科的內容，的確是個大挑戰。

戴淑芬指出，第一輪審查時，課審委員提到部定必修學分數已減少，但草案規劃的內容太多，因此請研修小組調整，由於要綜整4科，加上要銜接國高中內容，因此今天研修小組提出很多文件和說明，但其中也出現一些疏漏。

為了讓審議更順暢，戴淑芬表示，課審委員決議延期再審，要求研修小組針對所有文字意見、錯漏字、錯置、編碼和體例不一致的部分，重新併同檢視並修正整併，兩週內完成再送大會審議。

戴淑芬表示，技術型高中群科課綱草案部分，根據先前開會決議，基本理念、教育目標、類群科歸屬、核心能力和專業能力等部分將採用共同模組，依照一致性調整意見處理，下次會議（9月8日）將接續審議商業與管理群等4個群科。（編輯：陳清芳）1070902

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