影／中州盃分齡籃球賽壓軸　輪椅社男社女長青決戰

全民中州盃分齡籃球錦標賽2日進入第十天賽程，最後一天進行的比賽是社男組、社女組、長青組及輪椅組決賽。社女組「old sport」上午連續擊敗「黑猿燒烤店」及交通大學，進入冠亞軍戰，與「順昌生命」爭第一名；社男組「彰茂企業」vs.「梧棲籃委會」爭晉級，「彰茂企業」終場以 64:48 順利奪勝，進入四強排名戰；「輪椅組」各隊今日交叉對戰，球員運動精神令人動容，也讓現場觀眾認識輪椅籃球這項運動。



▲長青組：第一名-員林老馬。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)



▲全民中州盃分齡籃球錦標賽，社女組「old sport」是北部大學院校、高中甲組籃球隊畢業的球員所組成。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

社女組「old sport」實力堅強，是北部大學院校、高中甲組籃球隊畢業的球員所組成，隊長羅青青表示，「old sport」隊名是從「大亨小傳」這部電影裡面取得，代表美式古老「親密的好友」意思，她希望大家打球能夠開心快樂，沸騰、熱情的氣氛也可以一直持續下去。



▲輪椅組：第一名-仁愛隊。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

社男組「彰茂企業」隊是由彰化福興紘亞實業公司老闆卓振賢召集組成；「彰茂企業」隊長林文彥表示，他目前在台北市從事運輸業工作，以前是大慶商工籃球隊員，卓振賢是他的學長，因學長熱愛籃球，所以召集學弟們組成球隊參賽。



▲「彰茂企業」隊由紘亞實業公司老闆卓振賢召集大慶商工籃球隊畢業校友組成。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

今年新增設的「輪椅組」比賽共有4隊報名參加，2日全部上場交叉比賽。仁愛隊由輪椅籃球彰化隊所組成，集結彰化和美實驗學校畢業學長、學弟所組成的隊伍；天龍隊隊長鄭永雄表示，輪椅籃球是不會受傷，且安全的籃球運動，希望殘障人士可以多多加入，讓台灣的輪椅籃球在世界發光。

國際輪椅籃球裁判陳傳仁表示，目前全台的輪椅籃球隊約有 8 隊，球員都是因為小兒麻痺或意外，造成下肢無法行動或不良於行。輪椅籃球隊員都須經過體位鑑定分級，從最少的 1 到最佳的 4.5 點，每場次下場的 5 位球員加起來的點數不可超過 14 點，而裁判也必須要有輪椅籃球裁判證照才能擔任。



▲「輪椅組」天龍隊與仁愛隊球員都是彰化縣優秀的輪椅籃球運動員。（圖／記者陳雅芳攝，2018.09.02)

陳傳仁表示，輪椅籃球代表的是球員自立自強、永不放棄的精神，10月6日要在印尼雅加達舉辦亞洲帕拉運動會(殘疾人運動會)，因此現在許多球員正緊鑼密鼓集訓當中。