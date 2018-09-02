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中央社

體操羽球亞運摘金 東京奧運大有可為

中央社2018/09/02 19:04
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達2日電）世界球后戴資穎、體操「鞍馬王子」李智凱與唐嘉鴻，都在今年雅加達—巨港亞運拿下史無前例的亞運金牌，他們優異的表現，也讓台灣看到2年後東京奧運的獎牌希望。

台灣奧運隊史僅拿下5面金牌，全由跆拳道和舉重兩個項目包辦，且自2004雅典奧運由陳詩欣與朱木炎，一起打破72年奧運「零金障礙」後，接下來2008北京奧運的舉重女將陳葦綾、2012倫敦奧運與2016里約奧運，舉重天后許淑淨都順利「撐金」，等同連續4屆奧運都有金牌進帳。

戴資穎今年共包辦6場比賽冠軍，並在素有「小世界盃」之稱的全英公開賽完成衛冕，如今再添得亞運女單金牌，儼然已是當今羽壇女單統治者，只要她保持健康，絕對是東京奧運奪金候選人。

過去台灣體操，在亞洲都沒有立足機會，今年亞運李智凱在鞍馬上靠著絕技湯瑪斯分腿迴旋，完美演繹6.3難度的高級套路，吸引了全亞洲目光，並拿下中華體操代表隊在亞運的第一金。

體操的「金喜」不僅於此，同梯隊友唐嘉鴻也分別在單槓摘金、地板奪銀，台灣體操界看到了未來希望，也相信里約奧運體操奪牌不會只是口號。

除了體操、羽球之外，今年球類項目表現也超優，男排隊史相隔20年後，再次於亞運取得獎牌，而男籃則是相隔48年來，首度挺進亞運4強，就算最後與獎牌擦身而過，至少完成歷史性突破。（編輯：陳怡璇）1070902

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