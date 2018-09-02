體操羽球亞運摘金 東京奧運大有可為

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達2日電）世界球后戴資穎、體操「鞍馬王子」李智凱與唐嘉鴻，都在今年雅加達—巨港亞運拿下史無前例的亞運金牌，他們優異的表現，也讓台灣看到2年後東京奧運的獎牌希望。

台灣奧運隊史僅拿下5面金牌，全由跆拳道和舉重兩個項目包辦，且自2004雅典奧運由陳詩欣與朱木炎，一起打破72年奧運「零金障礙」後，接下來2008北京奧運的舉重女將陳葦綾、2012倫敦奧運與2016里約奧運，舉重天后許淑淨都順利「撐金」，等同連續4屆奧運都有金牌進帳。

戴資穎今年共包辦6場比賽冠軍，並在素有「小世界盃」之稱的全英公開賽完成衛冕，如今再添得亞運女單金牌，儼然已是當今羽壇女單統治者，只要她保持健康，絕對是東京奧運奪金候選人。