僑委會美食新南向 驚艷菲國鮪魚之都

巡迴講座是由世界華商經貿聯合總會菲律賓聯合會承辦。

僑委會遴派的美食專家彭建治與莊鏡豐今天在聖托斯將軍市（General Santos City）極富盛名的廚藝學校裘吉伊拉甘國際學校（Joji Ilagan InternationalSchool）及STI學院（STI college）舉辦巡迴講座，也出席了鮪魚節嘉年華系列活動。

（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）為推動台灣美食國際化，發揮美食外交軟實力，僑委會遴派2位美食專家到菲律賓進行美食外交與巡迴講座，色香味俱全驚艷「鮪魚之都」聖托斯將軍市。

聖托斯將軍市位於民答那峨島南端，距馬尼拉市約1500公里，是菲國的鮪魚之都。

中華民國駐菲律賓代表徐佩勇、菲華文教服務中心主任尤正才以及世界華商經貿聯合總會菲律賓聯合會會長邱福、副會長張高原以及僑務顧問戴良榮等多名僑界人士也出席了活動。

邱福在當地經營有鮪魚工廠，有「鮪魚大王」之稱。

台灣美食講座融合了當地食材與台灣廚藝兼具色香味的作品，獲得當地民眾的矚目，市長特別頒發感謝狀肯定美食交流。

尤正才表示，僑委會委員長吳新興在行前會議時說，美食無國界，熱愛美食是人類的共同語言，透過美食交流，可促進僑胞與當地政商人士的互動聯繫，增加台灣在國際能見度，進而吸引更多人赴台觀光。

徐佩勇全程帶團進行美食外交，他提到台灣美食聲名遠播，此趟在菲國鮪魚之都與當地進行交流，以及出席國際知名的鮪魚節嘉年華開幕活動，在花車遊行及具菲律賓特色的表演中，充分感受到菲律賓人民友善熱情。

當地鮪魚節嘉年華活動參與人數近萬，場面歡欣，僑委會2位美食專家結合當地鮪魚食材特色，融合精湛廚藝作品，讓參與的政要僑領均讚不絕口，大大凝聚僑心，增進雙邊交流。（編輯：高照芬）1070902