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赴韓獨子婚禮 必翔前董座8千萬擔保可暫解境管

中央社2018/09/02 19:44
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北2日電）台北地院審理必翔實業前董事長蔣清明涉炒股案；蔣清明日前以要去韓國參加獨子婚禮，向法院聲請暫時解除限制出境；合議庭近日裁定蔣清明提出8000萬元保證金，准予暫時解除限制出境。

裁定指出，聲請意旨提到，目前被限制出境的蔣清明，因她的獨子將於15日在韓國舉行婚宴，而且女方家族非常重視這場婚禮，故雙方決定僅在韓國舉辦婚宴，因此向台北地方法院聲請4日至18日間暫時解除限制出境，讓她可以去韓國參加兒子的婚禮。

裁定提到，蔣清明涉犯證券交易法的共同操縱股價罪，是法定刑7年以上有期徒刑的重罪，蔣清明並非完全認罪；另外根據全案證據初步顯示，蔣清明炒股的獲利規模約達新台幣2億元（尚未加計聲請人藉由本案所涉炒股行為，將其「利國皇家銀行（新加坡）有限公司」持有必翔公司股票4000餘張售出的利得）。

北院認為，蔣清明在偵查中已提出300萬元保證金，她自起訴迄今均遵期到庭，未見有逃亡跡象，同時審酌蔣清明因參加獨子在海外舉行婚禮，聲請暫時出境時間約莫2週，時間尚屬合理等情況，因此裁定蔣清明提出8000萬元保證金用以擔保後，得自4日至18日間單次、暫時解除限制出境，於此期間屆滿後，19日起仍恢復限制出境（海）。（編輯：李錫璋）1070902

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