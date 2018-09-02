赴韓獨子婚禮 必翔前董座8千萬擔保可暫解境管

（中央社記者王揚宇台北2日電）台北地院審理必翔實業前董事長蔣清明涉炒股案；蔣清明日前以要去韓國參加獨子婚禮，向法院聲請暫時解除限制出境；合議庭近日裁定蔣清明提出8000萬元保證金，准予暫時解除限制出境。

裁定指出，聲請意旨提到，目前被限制出境的蔣清明，因她的獨子將於15日在韓國舉行婚宴，而且女方家族非常重視這場婚禮，故雙方決定僅在韓國舉辦婚宴，因此向台北地方法院聲請4日至18日間暫時解除限制出境，讓她可以去韓國參加兒子的婚禮。

裁定提到，蔣清明涉犯證券交易法的共同操縱股價罪，是法定刑7年以上有期徒刑的重罪，蔣清明並非完全認罪；另外根據全案證據初步顯示，蔣清明炒股的獲利規模約達新台幣2億元（尚未加計聲請人藉由本案所涉炒股行為，將其「利國皇家銀行（新加坡）有限公司」持有必翔公司股票4000餘張售出的利得）。