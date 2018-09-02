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中央社

川普將缺席兩場亞洲峰會 抗衡中國決心遭質疑

中央社2018/09/02 19:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓／香港2日綜合外電報導）美國總統川普決定缺席11月在亞洲舉行的兩場重大高峰會，可能讓亞洲地區更加擔憂，美國能否成為抗衡中國的可靠力量。

彭博（Bloomberg）報導，白宮31日宣布，副總統彭斯（Mike Pence）將代表美國，出席11月11日在新加坡舉行的東南亞國家協會（ASEAN）高峰會，接著轉往巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea），參加18日的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。後者通常會有21國領袖出席，包括中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在內。

就在美中貿易大戰日益升高之際，川普不參加這兩場峰會的決定，可能會讓他少了和習近平見面的機會。不過川、習兩人預料會出席11月30日在阿根廷登場的20國集團（G20）峰會。

川普缺席ASEAN和APEC峰會，也可能加深亞洲國家領袖的疑慮；他們原本冀望，美國能阻擋中國不斷坐大的經濟和軍事實力。

川普退出跨太平洋夥伴協定（TPP），並質疑華府為美日韓安全聯盟所付出的成本後，川普政府就致力推動新的「印太」戰略，以強化對成長迅速的印度洋和太平洋地區的承諾。

馬來西亞智庫亞洲策略與領導研究所（AsianStrategy and Leadership Institute）高級顧問胡逸山（Oh Ei Sun）表示：「他（川普）的缺席，無疑更確立美國實質上已放棄在亞太地區傳統地盤的印象。」

美國智庫戰略暨國際研究中心（Center forStrategic and International Studies）研究員克羅寧（Conor Cronin）在推特（Twitter）發文指出：「若要試圖向這個地區展現印太戰略有多重要，這麼做並非上策。」

美國保守派智庫傳統基金會（HeritageFoundation）亞洲研究中心（Asian Studies Center）主任羅曼（Walter Lohman）則透過推文發表簡單明瞭的評論：「錯誤」。

在川普未出席的情況下，習近平可以有更多空間推銷中國的各項貿易和開發計畫，例如雄心勃勃的一帶一路計畫。習近平是首位確認出席APEC會議的領袖，他還計畫趁便在巴布亞紐幾內亞，自行和其他太平洋地區領袖舉行高峰會談。

華裔美籍作家兼評論家章家敦（Gordon Chang）推文說：「象徵意義相當重要。他（川普）的幾位前任也曾未出席（峰會），讓中國有所斬獲。」

儘管美國領導人近年多會出席ASEAN和APEC峰會，不過也有缺席的例子。例如2007年，時任美國總統的小布希（George W. Bush）把原訂在新加坡和東協領袖會談的計畫改期，結果招致抨擊。

川普前一任的歐巴馬（Barack Obama）2013年因美國聯邦政府面臨關門危機，未出席在印尼舉行的APEC會議，被外界視為是送給中國一個大禮；當時中國官員向與會國家強調北京對亞太地區的興趣。今年11月，中國預料也會派遣龐大代表團出席APEC會議。

在ASEAN和APEC峰會登場前數天，適逢美國改選國會的期中選舉，結果可能會決定川普能否繼續抵擋對他的調查，包括「通俄門」案以及2016年選戰期間付款給據稱是情婦的女子等案件。

民主黨領袖大多避免談論彈劾川普的問題；不過若共和黨在今年期中選舉輸掉參、眾兩院控制權，國會彈劾總統的風險就會大幅升高。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070902

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