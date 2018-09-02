垃圾回收再利用 新加坡須加把勁

（中央社記者黃自強新加坡2日專電）新加坡環保意識逐漸抬頭，鼓勵消費者自備購物袋減少塑料垃圾。不過調查顯示，仍有7成民眾不瞭解那些垃圾適合循環再利用，甚至認為分類與清洗很麻煩。
新加坡去年產生的垃圾種類中，塑膠材質居首位，達76萬3400噸，回收再利用比率只有6%。新加坡人每年使用至少17億6000萬個塑料產品，近半數是超市膠袋，約15%的民眾會自備購物袋。
新加坡現階段未考慮塑膠袋收費，而是與企業或民間機構合作鼓勵民眾減少使用，改用環保袋或自備食物容器。
速食連鎖店肯德基響應無吸管計畫，新加坡84家分店6月20日起不提供消費者塑膠杯蓋與吸管，引起迴響，大學校園餐廳也跟進不提供塑膠吸管。
塑料垃圾再循環仍是挑戰，新加坡環境理事會8月底公布調查，7成新加坡人不清楚那些塑料垃圾適合循環再利用，超過4成受訪者認為分類太麻煩直接棄置垃圾筒。
不過調查顯示，仍有超過3成新加坡人選擇再利用廢棄物並重新賦予價值，環保意識逐漸抬頭。值得注意的是不少志工投入環保，希望垃圾分類思維融入所有人的日常生活。
慈濟新加坡志工張榮富向中央社記者指出，慈濟在新加坡有近40個社區環保聚點，志工與居民固定每月第2個週日進行資源回收，對廢紙、舊衣、塑膠、鐵鋁罐等資源回收分類。
他指出，慈濟志工們與新加坡居民分享環保生活經驗與心得，盼民眾力行低碳生活，資源有效回收再利用。（編輯：廖漢原）1070902