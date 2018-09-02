垃圾回收再利用 新加坡須加把勁

（中央社記者黃自強新加坡2日專電）新加坡環保意識逐漸抬頭，鼓勵消費者自備購物袋減少塑料垃圾。不過調查顯示，仍有7成民眾不瞭解那些垃圾適合循環再利用，甚至認為分類與清洗很麻煩。

新加坡去年產生的垃圾種類中，塑膠材質居首位，達76萬3400噸，回收再利用比率只有6%。新加坡人每年使用至少17億6000萬個塑料產品，近半數是超市膠袋，約15%的民眾會自備購物袋。

新加坡現階段未考慮塑膠袋收費，而是與企業或民間機構合作鼓勵民眾減少使用，改用環保袋或自備食物容器。

速食連鎖店肯德基響應無吸管計畫，新加坡84家分店6月20日起不提供消費者塑膠杯蓋與吸管，引起迴響，大學校園餐廳也跟進不提供塑膠吸管。