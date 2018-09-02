蘇貞昌：要和議員參選人　做伙走、做伙拚、做伙贏

蘇貞昌首先感謝新北市黨部、所有的議員、議員參選人的支持，他承擔重擔的第2天就到議會拜訪，主委余天的太太李亞萍更在各區成立婦女後援會，除他自己的努力外，也展現民進黨團結的力量；此外，他從決定參選到現在，走遍新北，握住每一雙手，親自告訴市民未來要做什麼、怎麼做，未來他也會持續努力，要和所有議員、議員候選人做伙走、做伙拚、做伙贏！

新北全勝利，議員全壘打！新北市長參選人蘇貞昌今（2）日與選對會召集人林錫耀、民進黨新北市黨部主委余天及黨籍議員、議員參選人，共同舉辦聯合競選記者會，36位議員、議員參選人一同簽署「聯合競選公約」，展現「衝衝衝」氣勢。

蘇貞昌說，他的團隊展現文宣創意、政策規畫的能力讓市民看到，新北由國民黨執政13年，市政延宕，效率不彰，現在時機已經到了，該改變了，「我們一直被模仿，從未被超越」，絕對要讓新北市更新更好，同時也列舉了幾項已向市民報告的政策，如垃圾清運政策、親子互動博物館、擴大假牙補助政策，都是從市民需求的角度出發，要讓新北亮起來。

余天表示，蘇貞昌一直希望侯友宜出來辯論，侯友宜不能老是推說不會說話，因為辯論不是會不會講話的問題，而是要告訴市民當選後，要為新北市做什麼，講清楚就好，懷疑侯友宜是不是沒準備好，怕人家知道，反觀蘇貞昌，不但已經有想法，更陸續向市民報告。余天也向侯友宜喊話，出來辯論說明白，讓新北市民有選擇，「不要再逃避，出來吧！面對吧！」

林錫耀指出，他身兼選對會召集人，跟各地競選團隊都有聯繫，這幾個月大家都想知道，新北這麼精采的選戰是怎麼打，新北的參選人最有戰力、最認真、最有創意、也最細心體貼，蘇貞昌清晨4點拂曉出擊掃市場、政策撩妹文、早安圖、創意看板引領風潮，更身兼直播主，另細膩的政策規劃，例如垃圾清運政策，更讓許多縣市紛紛打聽，認為這樣的團隊，絕對值得新北市民用選票支持。

▲蘇貞昌在新北市議員李坤城、李倩萍、陳啟能、邱婷蔚、李余典與議員參選人林永鴻的陪同下，趕至三重中央北路市場拜票，一起爭取每一張選票。（圖／蘇貞昌辦公室提供）