NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈防治台中登革熱　林佳龍慰勞清潔隊橫掃中信兄弟　桃猿重登王座數位套餐$1099滿足全家人的需求
地方

蘇貞昌：要和議員參選人　做伙走、做伙拚、做伙贏

記者陳志仁／新北報導2018/09/02 20:26
▲民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（2）日與選對會召集人林錫耀、民進黨新北市黨部主委余天及黨籍議員、議員參選人，共同舉辦「聯合競選」記者會。（圖／蘇貞昌辦公室提供）
▲民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（2）日與選對會召集人林錫耀、民進黨新北市黨部主委余天及黨籍議員、議員參選人，共同舉辦「聯合競選」記者會。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

新北全勝利，議員全壘打！新北市長參選人蘇貞昌今（2）日與選對會召集人林錫耀、民進黨新北市黨部主委余天及黨籍議員、議員參選人，共同舉辦聯合競選記者會，36位議員、議員參選人一同簽署「聯合競選公約」，展現「衝衝衝」氣勢。

蘇貞昌首先感謝新北市黨部、所有的議員、議員參選人的支持，他承擔重擔的第2天就到議會拜訪，主委余天的太太李亞萍更在各區成立婦女後援會，除他自己的努力外，也展現民進黨團結的力量；此外，他從決定參選到現在，走遍新北，握住每一雙手，親自告訴市民未來要做什麼、怎麼做，未來他也會持續努力，要和所有議員、議員候選人做伙走、做伙拚、做伙贏！

蘇貞昌說，他的團隊展現文宣創意、政策規畫的能力讓市民看到，新北由國民黨執政13年，市政延宕，效率不彰，現在時機已經到了，該改變了，「我們一直被模仿，從未被超越」，絕對要讓新北市更新更好，同時也列舉了幾項已向市民報告的政策，如垃圾清運政策、親子互動博物館、擴大假牙補助政策，都是從市民需求的角度出發，要讓新北亮起來。

余天表示，蘇貞昌一直希望侯友宜出來辯論，侯友宜不能老是推說不會說話，因為辯論不是會不會講話的問題，而是要告訴市民當選後，要為新北市做什麼，講清楚就好，懷疑侯友宜是不是沒準備好，怕人家知道，反觀蘇貞昌，不但已經有想法，更陸續向市民報告。余天也向侯友宜喊話，出來辯論說明白，讓新北市民有選擇，「不要再逃避，出來吧！面對吧！」

林錫耀指出，他身兼選對會召集人，跟各地競選團隊都有聯繫，這幾個月大家都想知道，新北這麼精采的選戰是怎麼打，新北的參選人最有戰力、最認真、最有創意、也最細心體貼，蘇貞昌清晨4點拂曉出擊掃市場、政策撩妹文、早安圖、創意看板引領風潮，更身兼直播主，另細膩的政策規劃，例如垃圾清運政策，更讓許多縣市紛紛打聽，認為這樣的團隊，絕對值得新北市民用選票支持。

▲蘇貞昌在新北市議員李坤城、李倩萍、陳啟能、邱婷蔚、李余典與議員參選人林永鴻的陪同下，趕至三重中央北路市場拜票，一起爭取每一張選票。（圖／蘇貞昌辦公室提供）

關鍵字蘇貞昌余天選對會召集人林錫耀侯友宜聯合競選公約李亞萍
盧秀燕：用三個政策　解決青創困境斗六文旦3分鐘熱賣千箱　飄香北台

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan