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斗六文旦短短3分鐘熱賣一千箱　飄香北台灣

記者蘇榮泉／雲林報導2018/09/02 20:41
▲斗六市長謝淑亞及一同北上的立委張麗善、林聖爵議員，推銷好吃的柚子，強調不怕比較。（圖／斗六市公所提供）
▲斗六市長謝淑亞及一同北上的立委張麗善、林聖爵議員，推銷好吃的柚子，強調不怕比較。（圖／斗六市公所提供）

斗六文旦這次北上新北市促銷。在新北市板橋區農會活力超市前的文旦展售活動中，一排排紙箱放在桌上，箱內是一顆顆渾圓飽滿的文旦，斗六市長謝淑亞和新北市長朱立倫，與一同北上的立委張麗善、林聖爵議員，一起推銷好吃的柚子，強調不怕比較。

現場的農友也認真向民眾推銷，每當說起自家的文旦，臉上就浮現自信的笑容，比起推銷，更像是閒話家常，而令他們自豪的這些文旦，全都來自斗六，展銷會開場僅僅3分多鐘，就已經狂銷將近一千箱。

斗六市長謝淑亞表示，文旦北上壯舉這已經是第二次了，早在四年前，她就帶著大家一同來到板橋，為的就是行銷斗六的文旦，讓北部的消費者也能親眼看得到、摸得到，甚至直接品嚐，這是行銷的基本條件，好的東西要讓大家知道，今天也特別感謝朱立倫市長，以及一同北上支持農民的張立善委員及林聖爵議員，對於斗六文旦的品質，謝淑亞和農友們異口同聲說，好吃的柚子不怕比較！


▲斗六文旦在板橋市農會活力超市前廣場，3分鐘熱賣一千箱。（圖／斗六市公所提供）

新北市長朱立倫今日也到場參加展售會表達支持，朱立倫表示，斗六的文旦是台灣最有名的，雲林也有許多鄉親在新北市認真打拼，現場就有好多位雲林同鄉會的朋友，特地來支持故鄉的好味道。


▲新北市長朱立倫也到場參加展售會表達支持。（圖／斗六市公所提供）

展售會場中以五台斤裝的紙箱為販售標準。斗六市公所指出，今年特地與農友合作，推出機關企業與學生兩套優惠方案，即便錯過了這次的展售會，還是能透過市公所訂購優質的文旦，或者利用市公所製作的果農名冊，向果農直接訂購，學生方案當中，更推出了精緻小禮盒包裝，小巧的紙箱可裝二至三顆文旦，無論是送禮，或留給自己享用，對學生族群來說，都將更加便利。


▲新北市長朱立倫也應邀一起推銷好吃的斗六文旦。（圖／斗六市公所提供）

斗六市公所表示，今天在板橋農會舉辦的文旦展售，可說是為大斗六文旦節拉開了序幕，9月3號斗六市公所即將在三好國際酒店舉辦文旦節記者會，之後更有一系列的精彩活動。


▲消費者可透過市公所訂購到優質的文旦，或者利用市公所製作的果農名冊，向果農直接訂購。（圖／斗六市公所提供）

關鍵字斗六文旦板橋區農會張麗善謝淑亞朱立倫柚子
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