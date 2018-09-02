敘利亞欲展開戰後重建 西方制裁可能成阻礙

目前看來，可能還要很久以後才會展開大規模重建。支持阿塞德的俄羅斯、伊朗和中國已開始在敘利亞進行一些投資，但無力承擔重建費用，因此希望他國分攤重擔。

內戰造成敘利亞受到嚴重的實體破壞，數以百萬計的勞工不是逃往他地避難，就是被徵召入伍或遇害。聯合國機構估算，這場內戰造成3880億美元的損失。

（中央社貝魯特2日綜合外電報導）就在敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）企圖將內戰的軍事成功轉化為戰後重建力量的同時，西方制裁可能成為一大阻礙，嚇跑原有意參與重建的外國企業。

西方國家已表示，既不會批准協助敘利亞重建的資金，也不會撤銷制裁，除非敘國交戰各方達成政治和解。在此同時，國際制裁導致外國企業難以在敘利亞營運。

部分外國業者設法在敘利亞經商，不過範圍廣泛的制裁和美國的強力執行制裁，意味企業一不小心就可能違反制裁規定。

敘利亞爆發內戰危機前，美國就已實施制裁；不過阿塞德2011年大舉鎮壓人民示威風潮，導致國家陷入戰火後，美國擴大制裁措施。

歐洲聯盟（EU）2011年5月以敘利亞「殘酷鎮壓和違反人權」為由啟動制裁，此後還數度更新懲罰措施。

美國對敘利亞的制裁措施不但範圍較歐盟廣泛，也更深入：美國的司法管轄權擴及所有「美國人」在世界各地的活動。

華府不只鎖定違反制裁的美國公民和企業，還會將協助他人迴避制裁的外國企業或人士列入黑名單，將他們列為外國逃避制裁者，禁止和美國人從事大部分的生意往來。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070902