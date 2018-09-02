侯友宜感嘆：台灣被藍綠綁架太久　當選後只服務國家顏色

侯友宜說，過去他長期從事公職，其中31年擔任警察，經常在槍林彈雨中拚命，好幾次差點送命，還是繼續勇敢走下去；並指著身旁的新北戰警弟兄，很多都退休了，在家含飴弄孫，只剩他還在拚，「我為了什麼？因為我看到台灣的政治，因為對立、衝突，產生了仇恨，我希望重建一個沒有藍綠、只有是非、黑白的環境。」

國民黨新北市長參選人侯友宜今（2）日在議員參選人蔡健棠、新北戰警陪同下，出席新北市汽車材料商業同業公會在新莊的活動。侯友宜強調，台灣被藍綠綁架太久，「我們為社會服務，只服務一個顏色，就是『國家顏色』，國家第一、人民至上，其他都不必講。」

侯友宜說，「我人生追求只有一件事，就是戰死的那一天，用國旗『蓋棺論定』」，還強調警校告訴他國家第一、正義、榮譽，「我們為社會服務，只服務一個顏色，就是『國家顏色』，國家第一、人民至上，其他都不必講！」此外，競選市長和大家訂立四年的契約，他希望能夠帶進新風氣，「該改的要改、該除的要除」。

侯友宜也分享在三重力行市場的拜票過程，遇到很多同樣出身的中南部人，大家鼓勵他「鄉親啊，南部囝仔要拚啊！」台灣就是要聽這些基層民眾的心聲，關心大家生活得好不好；聽到菜販、路邊攤抱怨生意難做，計程車司機賺不到過去的一半，他內心很難過，提出「安居樂業」競選主軸，就是希望帶給大家好生活。

侯友宜指出，他不是政治人物，也不會講政治話，更不會看顏色辦事，他不怕艱苦、不怕困難、也不怕死，只會憑著一股傻勁做事；也呼籲大家要選一個有魄力、敢做、不表演、不會空嘴嚼舌的人，把政治環境弄好，讓年輕人上來接棒，台灣才有希望。