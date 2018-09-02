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宜蘭海灘浪大3起溺水 7落海2死4失蹤1輕傷

中央社2018/09/02 20:36
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺宜蘭縣2日電）宜蘭縣南澳海灘及內埤海灘今天下午接連傳出3起溺水意外，共有7人落海，截至晚間7時已釀2死4失蹤；另一名女童自行上岸，輕傷。

8歲洪姓女童今天和親友一同前往南方澳內埤海灘，下午4時許，洪父正在停車時，洪姓女童與親友先行到海灘戲水，未料一陣大浪打來，洪姓女童遭浪捲走，一旁的吳姓男子見狀，立刻下水救援。

不久後，洪姓女童被浪帶上岸，意識清楚，但吳男卻在海上載浮載沉，宜蘭縣消防局下午4時32分獲報後，立刻出動南澳和蘇澳分隊前往搶救。

吳男被救起時已失去生命徵象，搜救人員立刻在岸邊實施心肺復甦術急救，隨後送往蘇澳榮民醫院急救，經過約30分鐘搶救後，仍宣告不治。

此外，南澳鄉南澳海灘往海蝕洞方向下午3時6分也傳出3名民眾遭浪捲走，家住桃園的52歲周姓男子和妻子50歲劉姓女子共乘一輛沙灘車，沙灘車業者52歲何姓男子則獨自騎乘沙灘車，2車3人在岸邊遭大浪襲擊，連人帶車落海。

搜救人員表示，海巡署船艇於晚間6時36分將一具男性遺體送返南興安檢所，經家屬指認後確定為周姓男子，但劉姓女子與何姓男子仍下落不明。

無獨有偶，同一地點不遠處，下午5時3分再傳出一對母子騎乘沙灘車遭長浪捲落海，40歲魏姓女子和10歲李姓男童目前下落不明，陸海空正全力搜救中。（編輯：梁君棣）1070902

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