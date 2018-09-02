20年亞運網球首次零金 跆拳道平隊史最差

亞運最前線（中央社記者龍柏安雅加達2日電）2018雅加達—巨港亞運今晚熄燈，中華代表團繳出17金、19銀、31銅的優質成績單，不過亞運傳統「金庫」的網球與跆拳道（對打），則是今年少數表現較低迷的代表隊。

今年亞運中華網球代表隊，僅靠著女雙姐妹檔詹詠然與詹皓晴，聯手拿下女雙銀牌，女單小將梁恩碩則在單打鍍銅，不過台灣自1998年曼谷亞運之後，已連續5屆亞運有金牌進帳，這項紀錄今年首度中斷。

中華網球代表隊在亞運最佳成績，是2010廣州亞運的3金、2銀、1銅，上屆仁川亞運也有1金、3銀、1銅的好表現，可惜今年在男單一哥盧彥勳因傷退出、女單一姐謝淑薇拒絕徵召，團隊實力大打折扣。