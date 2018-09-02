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中央社

一帶一路模範國亮警訊 衣索比亞難爭取中國融資

中央社2018/09/02 20:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社衣索比亞阿迪斯阿貝巴2日綜合外電報導）非洲國家衣索匹亞長期獲北京專家譽為「一帶一路」計畫「模範國」，如今卻面臨債務困境。跡象顯示，中國擔憂部分當地建設計畫獲利困難，正減少提供融資。

中國是衣索比亞主要債權國。但位在衣國首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）的中國駐非洲聯盟（AfricanUnion）使團7月在官方網站指出：「衣索比亞負債已達國內生產毛額（GDP）的59％，償債風險加劇令投資人擔憂。」

駐非盟使團還說，中國在衣索比亞的投資正在減緩，中國出口信用保險公司正在減少在當地投資規模。

在非洲積欠中國的債務日益令人擔憂的背景下，衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）將訪問北京，參加3日開幕的中非合作論壇（FOCAC）。新華社報導，阿比還預計和中國總理李克強會面，並吸引中國企業前往衣索比亞投資農工業和製藥業。

衣索比亞缺乏天然資源，卻是中國在非洲放款最多的國家。根據華府約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）中非研究所（CARI）統計，自2000年以來，中國國家政策銀行擴大提供衣國121餘億美元（約新台幣3714億元）的貸款。

中國擔憂內陸國衣索比亞部分交通建設的獲利能力，尤其是連接阿迪斯阿貝巴和吉布地港（Djibouti）的標準軌鐵道。

北京中共中央黨校教授趙磊6月在黨營「光明日報」撰文指出：「這些計畫的獲利能力低。」他點名上述這條鐵道計畫，和一條中國資助環繞阿迪斯阿貝巴的輕軌鐵道計畫，說這些計畫「對於額外所需的基礎設施和保養服務考慮不周」。

在衣索比亞進行田野調查的北京清華大學教授唐曉陽也透露，中國提供鐵道計畫北段延長部分的融資數度延遲撥付，中國進出口銀行提供的融資也完全尚未撥款，主要正是擔憂計畫的財務維繫能力和可行性。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070902

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