連任崩盤？他預測各縣市選情　這些縣市恐「綠地變藍天」

據中選會統計，今年共有 93 人登記參選直轄市、縣市首長，角逐 22 個席次。原 PO 預測，台北市長柯文哲遭兩黨夾殺，和丁守中呈「 55 波」，由於姚文智是民進黨「硬推」參選，不看好他的得票率；新北市、桃園市分別為侯友宜和鄭文燦穩上；台中市目前林佳龍、盧秀燕「 55 波」，但盧秀燕強打空汙議題，林佳龍岌岌可危。

年底九合一選舉進入倒數階段，直轄市及各縣市長參選人陸續完成登記，角逐戰如火如荼展開。PTT 上有網友分析 22 縣市首長得票率，指出台北市柯文哲和丁守中「 55 波」，姚文智恐 GG ；至於綠營大票倉台南市及高雄市仍由民進黨拿下；而嘉義市長、彰化縣、澎湖縣最有可能「綠地變藍天」，現任首長要連任恐面臨翻船命運。

另外，即使民進黨接連挨轟，黃偉哲在台南市的地位依然屹立不搖；至於話題不斷的高雄市，韓國瑜確實有機會翻盤，但礙於「起步晚且缺糧草」，目前和陳其邁呈「 64 波」，略輸一籌。



▲網友分析 22 縣市首長得票率。（圖／翻攝自 PTT ）

原 PO 也特別點名，彰化縣、嘉義市、澎湖縣最有可能「綠地變藍天」。他表示，彰化縣長魏明谷受到無黨籍的黃文玲參選影響，恐被拉下台；嘉義市因國民黨籍黃敏惠回鍋參選，現任市長涂醒哲恐翻船；澎湖縣則因軍公教警消人口比例達 4 成，受到中央連累，陳光復連任希望渺茫。

其他縣市部分，原 PO 指出，苗栗縣和南投縣是藍營鐵票倉，現任縣長徐耀昌、林明溱絕對穩上；新竹縣由民國黨徐欣瑩當選機會高，但國民黨楊文科仍有機會；台東縣原本由國民黨饒慶鈴有望當選，但鄺麗貞臨時登記參選，讓劉櫂豪有機會；花蓮縣則是傅崐萁夫人徐榛蔚有望接班。至於宜蘭縣、金門縣、連江縣都有過半勝算由國民黨拿下。

貼文一出掀起網友熱議，紛紛留言「金門難說，引水成功算陳福海的還是楊的？ 陳氏會讓姓楊的當？」「台中民調就顯出黑龍心虛，因為民調是綠營做的」、「柯 P 確實可能因此被拉下，但以後台北市綠營永遠 GG 」、「想太多，我姚至少有 51 萬票，必勝」。

