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中央社

矽谷創新咖啡店登場 特殊兒童打工秀創意

中央社2018/09/02 21:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者張克怡舊金山1日專電）乾淨明亮的咖啡店裡，職場教練教導身心障礙青年點餐、調配飲料、整理廚房。店裡陳列著特殊兒童的畫作，親手製作的陶瓷和手工藝品，感覺置身於一間小小藝廊。

這家位於矽谷的「朋友咖啡店」（Friends Coffee& Tea）由非營利組織華人特殊兒童之友所創辦。店面雖小，卻能為身心障礙青年提供職場訓練，幫助他們走進社會。

華人特殊兒童之友（Friends of Children withSpecial Needs）1996年創立於舊金山，22年來，成員由最初的10個華人家庭增至1000多個來自各族裔的特殊兒童、青年和成人家庭。

朋友咖啡店大約5個月前在加州聖荷西市（SanJose）開幕，店裡所有的手工藝品，包括典雅的陶瓷杯碗，有機天然花香肥皂、乳液和卡片都出自特殊孩子之手。

店長邱蕙君說，雖然特殊兒童有學習與表達障礙，但每個人都有自己的特長。例如，一位有自閉症一刻也靜不下來的17歲青少年，卻能從拉胚到上釉，在家裡後院製作一個個美麗的咖啡杯、陶瓷碗盤和花瓶。

她說，他們發揮一技之長製作高品質產品，受到當地民眾的肯定，銷路不錯。

邱蕙君表示，雖然顧客一開始會因為愛心來捧場，但只靠同情心無法長久經營。因此，她精心研究口味獨特的手工咖啡，開發適合東西方口味的特調飲品，吸引各族裔客人嚐鮮。

一位老顧客表示，這裡的咖啡豆很特別，採用矽谷烘培的咖啡豆，口感和別家不同。

這位顧客說，杏仁薑黃拿鐵、薄荷橘子拿鐵都是他的最愛。另外，台灣烏龍茶、草莓玫瑰茶、和百香果愛玉也都別具風味，讓他幾乎天天上門。

配合咖啡，邱蕙君推出台灣最夯的雪Q餅和美式糕點。她說，雪Q餅入口即化，甜而不膩，蔓越梅、咖啡葵瓜子、巧克力花生等4種口味都來自他們廚房，顧客很喜歡。

華人特殊兒童之友的執行長葉愛卿表示，95%的特殊人士處於失業狀態，社會保險只補助數百美元，必須靠家庭及社區照顧。開咖啡店為特殊人士提供實習和職訓機會，是希望他們能夠學習技能，貢獻社會。

咖啡廳的後面是特殊兒童教室。一些愛音樂的孩子組成表演團隊，學習不同樂器彈奏出美麗的樂曲。

她說，組織多年來努力為特殊人士提供就業輔導服務。因各人專長不同，所有工作內容都是量身訂做的。例如在沃爾瑪（Walmart）、喜互惠（Safeway）和辦公室執行一些簡單、重複的複印、輸入工作，就很適合。

葉愛卿認為，只要給他們機會，就會發現他們是非常好的員工。他們工作時專注、不遲到，也不會玩手機，獲得雇主肯定，不時成為模範員工。（編輯：郭中翰）1070902

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