官員鬧分裂和辭職潮 凸顯阿富汗安全危機

（中央社喀布爾2日綜合外電報導）儘管阿富汗叛亂分子在戰場上對政府構成的壓力越來越大，兩名高層安全官員日前卻公開爭吵和相互指責，過程透過電視直播放送，清楚凸顯西方所支持的阿國政府正因分裂而受創。

阿富汗政府消息人士指出，今、明兩年的國會和總統大選即將來臨，在政治氛圍越來越熱絡的情況下，總統甘尼（Ashraf Ghani）政府正設法圍堵叛亂活動，不過內政部長巴馬克（Wais Barmak）和首都喀布爾市副警政首長穆拉迪（Mohammad Sadiq Muradi）上月爆發口角，過程還透過新聞頻道公開播送，只不過是政府鬧分裂的最明顯跡象。