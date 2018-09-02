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中央社

官員鬧分裂和辭職潮 凸顯阿富汗安全危機

中央社2018/09/02 21:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社喀布爾2日綜合外電報導）儘管阿富汗叛亂分子在戰場上對政府構成的壓力越來越大，兩名高層安全官員日前卻公開爭吵和相互指責，過程透過電視直播放送，清楚凸顯西方所支持的阿國政府正因分裂而受創。

阿富汗政府消息人士指出，今、明兩年的國會和總統大選即將來臨，在政治氛圍越來越熱絡的情況下，總統甘尼（Ashraf Ghani）政府正設法圍堵叛亂活動，不過內政部長巴馬克（Wais Barmak）和首都喀布爾市副警政首長穆拉迪（Mohammad Sadiq Muradi）上月爆發口角，過程還透過新聞頻道公開播送，只不過是政府鬧分裂的最明顯跡象。

在巴馬克和穆拉迪爆發爭執的同一週，甘尼政府最具影響力官員之一的國家安全顧問阿特瑪（HanifAtmar）辭職下台。外界揣測，他正準備在明年總統大選中挑戰甘尼。

巴馬克、國防部長巴拉米（Tariq Shah Bahrami）、情報首長斯坦納克塞（Masoom Stanekzai）等3名高層官員也請辭，但甘尼拒絕接受。

過去阿富汗發生重大安全問題後，高層官員常爆發出走潮，不過就在政府和民兵組織塔利班（Taliban）6月達停火協議，讓已飽受戰火蹂躪17年的阿富汗出現一絲和平曙光之際，甘尼政府官員的分裂已重創人民對政府的信心。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070903

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