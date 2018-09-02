蒲亭讓步無效 俄數千人走上街頭抗議年改

（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯各地今天有數千群眾走上街頭，抗議政府計畫調高退休金請領年齡。儘管俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）近期承諾放寬這項不受歡迎的措施，仍阻止不了這波抗議行動。

路透社報導，蒲亭雖在8月29日的電視演說中提出讓步，但今天仍出現示威活動，這顯示出對莫斯科而言，這項擬議中的政策仍是政治上敏感議題。

蒲亭當時在電視演說中首度將改革責任歸於自身，還說這是財政上必須採取的行動。他在演說結尾並請求俄羅斯民眾諒解。

根據俄羅斯拉瓦達民意測驗中心（Levada Centre）所做的民調，自從蒲亭提出年金改革計畫以來，他的支持率已下滑10個百分點，不過仍達到70%左右。