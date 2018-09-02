蒲亭讓步無效 俄數千人走上街頭抗議年改

（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯各地今天有數千群眾走上街頭，抗議政府計畫調高退休金請領年齡。儘管俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）近期承諾放寬這項不受歡迎的措施，仍阻止不了這波抗議行動。
路透社報導，蒲亭雖在8月29日的電視演說中提出讓步，但今天仍出現示威活動，這顯示出對莫斯科而言，這項擬議中的政策仍是政治上敏感議題。
蒲亭當時在電視演說中首度將改革責任歸於自身，還說這是財政上必須採取的行動。他在演說結尾並請求俄羅斯民眾諒解。
根據俄羅斯拉瓦達民意測驗中心（Levada Centre）所做的民調，自從蒲亭提出年金改革計畫以來，他的支持率已下滑10個百分點，不過仍達到70%左右。
專門統計俄羅斯集會人數的非政府組織「白色計數器」（White Counter）統計，今天約有9000人聚集在距離克里姆林宮2.5公里處抗議；但莫斯科警方則稱人數僅6000。
許多抗議群眾手持紅色旗幟和主辦單位俄羅斯聯邦共產黨（KPRF）的橫幅。其中一個大大的橫幅寫著「我們不信任團結俄羅斯黨（United Russia）」，也就是蒲亭所屬的執政黨。
政壇老將俄羅斯共黨黨魁裘加諾夫（GennadyZyuganov）對群眾表示：「我們今天召集全國人民抗議這項吃人的改革。」他還說，共黨提議的替代選項包括增加國庫收入，和鎖定對所謂的俄羅斯寡頭課稅。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070902