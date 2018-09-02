宜蘭踏浪溺水連三起 2死4失蹤1輕傷

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣2日電）宜蘭縣南澳海灘及內埤海灘今天不平靜，突如其來的大浪造成3起溺水，共7人落海，已知2死4失蹤、1女童輕傷，截至晚間10時，有船隻發現2名疑似溺水者身影，但難以確認身分。
8歲洪姓女童今天和家人與友人一同前往南方澳內埤海灘，下午4時許，洪父正在停車時，洪姓女童與親友先行到海灘戲水，未料一陣大浪打來，洪姓女童遭浪捲走，一旁的吳姓男子見狀，立刻下水救援。
不久後，洪姓女童被浪帶上岸，意識清楚但受到輕傷，但吳男卻在海上載浮載浮載沉，宜蘭縣消防局下午4時32分獲報後，立刻出動南澳和蘇澳分隊前往搶救。
吳男救起時已失去生命徵象，搜救人員立刻在岸邊實施心肺復甦術急救，隨後送往蘇澳榮民醫院急救，經過約30分鐘搶救後仍宣告不治。
此外，南澳鄉南澳海灘往海蝕洞方向下午3時6分也傳出3名民眾遭浪捲走，家住桃園的52歲周姓男子和妻子50歲劉姓女子共乘一輛沙灘車，沙灘車業者52歲何姓男子則獨自騎乘沙灘車，2車3人在岸邊遭湧浪襲擊，連人帶車落海，海巡署船艇於晚間6時36分將一具男性遺體送返南興安檢所，經家屬指認後確定為周姓男子。
無獨有偶，同一地點不遠處，下午5時3分再傳出一對母子騎乘沙灘車遭長浪捲落海，40歲魏姓女子和10歲李姓男童目前下落不明，現正陸海空全力搜救中。
海巡署第一岸巡隊長韋永光指出，舢舨船「東榮號」下午5時在海蝕洞往南的落石區，發現2名疑似溺水者身影，但由於長浪近3米高，岸巡和舢舨船都無法靠近岸際，海巡署2艘100噸船艇也因吃水問題難以接近，目前仍無法確認這2人是否仍有氣息。
這次發生溺水案件的南澳海灘及內埤海灘，因為地形關係，過去就曾發生多次溺水事件，今天一個下午接連傳出3起戲水踏浪造成溺水意外。
韋永光表示，第一岸巡隊現正派員小區域搜尋，外海仍有一艘海巡船艇持續搜救，明天預估浪高達4級以上，將視天候狀況，繼續尋找溺水者。（編輯：陳清芳）1070902