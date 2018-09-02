宜蘭踏浪溺水連三起 2死4失蹤1輕傷

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣2日電）宜蘭縣南澳海灘及內埤海灘今天不平靜，突如其來的大浪造成3起溺水，共7人落海，已知2死4失蹤、1女童輕傷，截至晚間10時，有船隻發現2名疑似溺水者身影，但難以確認身分。

8歲洪姓女童今天和家人與友人一同前往南方澳內埤海灘，下午4時許，洪父正在停車時，洪姓女童與親友先行到海灘戲水，未料一陣大浪打來，洪姓女童遭浪捲走，一旁的吳姓男子見狀，立刻下水救援。

不久後，洪姓女童被浪帶上岸，意識清楚但受到輕傷，但吳男卻在海上載浮載浮載沉，宜蘭縣消防局下午4時32分獲報後，立刻出動南澳和蘇澳分隊前往搶救。