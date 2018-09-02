德東仇外示威 與反制民眾衝突18傷

不過，包括來自綠黨和社會民主黨的民眾發動反制抗議，集合了數量相當的大批抗議民眾，挺身反對種族歧視。根據警方估計，雙方各有約1萬1000示威民眾。

數以千計民眾回應德國另類選擇黨（AfD）和反伊斯蘭的「歐洲愛國者抵制西方伊斯蘭化」（PEGIDA）等團體聯合呼籲，昨天再度走上街頭，在前共產東德城市肯尼茨集會示威。

肯尼茨市8月26日有一名德國男子據稱遭一名敘利亞人及一名伊拉克人刺死，引爆暴力抗議後，頓時成眾人關注焦點。

（中央社德國肯尼茨2日綜合外電報導）德國肯尼茨市（Chemnitz）上週爆發仇外示威活動，反移民極右派人士和反制抗議民眾昨天又舉行對立的示威集會，共造成18人受傷。

來自全國各地的警力加入支援，警方出面強力維持秩序，分開雙方避免衝突。

但當集會解散，小批群眾爆發扭打。社民黨國會議員巴爾托（Soeren Bartol）在推特上表示，他來自馬堡（Marburg）的團隊走向巴士時，「受到納粹分子攻擊」。

他說：「所有社民黨旗幟都遭破壞，有些人受到肢體攻擊。」他又說，警方很快抵達制止了攻擊行動。

警方今天發布聲明說，共有18人受傷，數字是稍早估計的2倍，包括3名警察。

警方正檢視至少37件可能的攻擊事件，包括身體傷害、破壞財物及違抗執法人員。

今天預計有2場較小型示威，一場名為「肯尼茨居民發出民主訊號反暴力反仇外」，第2場活動由新教教會籌辦。

明天另將有大型活動，由死褲子樂隊（Die TotenHosen）等音樂人領頭，舉辦免費音樂會，共同反對種族歧視。（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070902