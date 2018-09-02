太平洋島國論壇禁忌話題 澳洲關達那摩受矚目

（中央社諾魯2日綜合外電報導）太平洋國家領導人3日起將聚集諾魯討論區域面臨的挑戰，尤其是氣候變遷議題。但主辦國卻想盡辦法轉移外界對當地遭稱「澳洲關達那摩」的移民拘留營關注，甚至威脅記者不得報導。

18國組成的太平洋島國論壇（Pacific IslandsForum）3-6日將在諾魯（Nauru）召開年度峰會，會中討論將鎖定氣候變遷對島國帶來的威脅，以及中國在區域影響力日增等議題。

然而，澳洲政府在諾魯設立、被批評家稱為「澳洲關達那摩」（Australia's Guantanamo）的移民拘留營，卻是這場峰會揮之不去的焦點。國際特赦組織（Amnesty International）等人權團體呼籲關閉這個場所，稱它是「區域的汙點」。