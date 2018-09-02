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中央社

太平洋島國論壇禁忌話題 澳洲關達那摩受矚目

中央社2018/09/02 23:51
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社諾魯2日綜合外電報導）太平洋國家領導人3日起將聚集諾魯討論區域面臨的挑戰，尤其是氣候變遷議題。但主辦國卻想盡辦法轉移外界對當地遭稱「澳洲關達那摩」的移民拘留營關注，甚至威脅記者不得報導。

18國組成的太平洋島國論壇（Pacific IslandsForum）3-6日將在諾魯（Nauru）召開年度峰會，會中討論將鎖定氣候變遷對島國帶來的威脅，以及中國在區域影響力日增等議題。

然而，澳洲政府在諾魯設立、被批評家稱為「澳洲關達那摩」（Australia's Guantanamo）的移民拘留營，卻是這場峰會揮之不去的焦點。國際特赦組織（Amnesty International）等人權團體呼籲關閉這個場所，稱它是「區域的汙點」。

國際特赦組織和另80個非政府組織發表公開信後表示：「太平洋島國領袖無法繼續忽視這項議題，他們需要確保將這項議題列入峰會議程首要項目。」

這座拘留營共安置約220名試圖乘船抵達澳洲的政治避難者，其中超過12名兒童。由於坎培拉採取強硬的移民政策，這些人被安置到諾魯和巴布亞紐幾內亞偏遠的拘留營，以防止他們踏上澳洲土地。

聯合國人權事務委員會（UN Human RightsCommittee）表示，這些人面臨無限期拘留，還形容他們遭受「嚴厲和殘酷的」對待。

不過，諾魯政府卻採取史無前例的限制措施，警告採訪峰會的記者不得報導拘留營的議題，否則簽證將遭撤銷。

諾魯政府通知記者：「你們只獲准報導太平洋島國論壇，或拍攝和論壇相關的照片與影片。任何其他內容都必須獲得諾魯共和國許可。」

但在峰會前夕宣布這樣的重手做法，只會讓外界更加忽視太平洋島國論壇成員國關注的其他議題。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070902

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