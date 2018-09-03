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【霹靂專訪】暗夜惡火　霹靂黃家第五代黃亮勛決心接班

記者許家禎／專題報導2018/09/03 16:11
▲霹靂黃家第五代黃亮勛，求學時期曾組過樂團，原本沒想過要接家業，但片場一次意外，讓他意識到原來自己是家中一份子，已跟布袋戲分不開了。（圖／記者林調遜攝 , 2018.8.15）
▲霹靂黃家第五代黃亮勛，求學時期曾組過樂團，原本沒想過要接家業，但片場一次意外，讓他意識到原來自己是家中一份子，已跟布袋戲分不開了。（圖／記者林調遜攝 , 2018.8.15）

布袋戲是許多人共同回憶。說起布袋戲就不得不提起雲林黃家，知名操偶藝師黃海岱，師承父親黃馬擦亮黃家招牌，而黃家布袋戲也一路傳承給第三代金光布袋戲大師黃俊雄，以及第四代的現任霹靂董事長黃文章。如今，第五代霹靂副總經理黃亮勛在兩岸市場上相當活躍，只是這位七年級的黃家接班人，一度將生活重心擺在樂團經營，剛開始並沒打算承接家業，直到那一場暗夜大火…。

「就是生活的一部分！」霹靂黃家第五代、同時也是目前霹靂副總經理的黃亮勛，說出他對布袋戲的感覺。

現年30出頭的他，從小在雲林跟著爸媽看布袋戲、玩布袋戲，他坦言，自己小時候對布袋戲沒有特別感覺，直到上學後有人會說「你就是誰誰誰的孫子」、「你阿公是誰」，才察覺，布袋戲似乎與自己有著特殊連結的情感。


▲霹靂黃家第五代黃亮勛說，布袋戲是生活的一部分，再平常也不過，但跟真正家人一樣，只有出現重大事情或當自己到外面走一圈再回到家裡時，才感受到家人的重要性。（圖／霹靂提供）

其實，黃亮勛從小就被爸媽「放牛吃草」，因為做布袋戲太辛苦了，父母幾乎沒有問過他要不要接班，只有在高中聯考考完時問過一次。他說，年輕人根本不知道要做什麼，想讀理組或當醫生，都是學校環境灌輸出來的，後來他選擇就讀台大生化科技，又「不務正業」地接觸到音樂，甚至組樂團進行音樂創作。

「只有自己去嘗試接觸後，才會知道自己要什麼，或看了很多後，才比較會思考。」他坦言，高中後北上生活多采多姿，「走跳期間」看了很多事，才想到台灣自己的文化─布袋戲其實有很特別、長遠發展過程。但當時也只限於想想而已，真正促使他進入霹靂工作的，是發生在故鄉雲林片場的一次意外。

那年，黃亮勛正在服兵役，有天早上5、6點接到家中電話說，電話那頭急著說：「片場失火了！」於是他8點多就請假離營趕到片場，眼前看到的不僅是燒焦的片廠殘灰，上過戲的200、300尊「本尊偶」甚至焦黑散落一地。

黃亮勛眼中除了殘破不堪的現場外，還有父親、叔叔、老員工們的無助神情，那個早晨，片廠布滿死寂...。回想當時情景的他，即時正在接受採訪，卻開始哽咽不語，慢慢吐出這句話：「那時我才感同身受，原來自己是家中一份子，已經跟布袋戲分不開了」。


▲霹靂黃家第五代黃亮勛（圖左）近年來負責開拓中國大陸與日本市場，就連妹妹黃政嘉（圖右）也加入，近來成為品牌企畫中心經理。如今兄妹齊心，要凝聚黃家人力量，帶領霹靂與布袋戲走出更多可能性。（圖／記者林調遜攝 , 2018.8.15）

對黃亮勛而言，小時候，布袋戲是生活的一部分，再平常不過，但布袋戲就跟真正家人一樣，只有遇到重大事情或當自己離開到外面走一圈再回到家裡時，才能感受到家人的重要性。

這場祝融之後，黃亮勛決心成為霹靂一員，如今他開始負責開拓中國大陸與日本市場，且成績有目共睹，就連妹妹黃政嘉近幾年也加入霹靂成為品牌企畫中心經理，兄妹倆時常在家、在公司討論公事，如今兄妹齊心要凝聚黃家人力量，帶領霹靂與布袋戲走出更多可能性。

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