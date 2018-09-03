【霹靂專訪】布袋戲緊扣社會價值觀　黃亮勛見證時代變遷

布袋戲是許多人的童年回憶，但與其說它是當時最受歡迎的休閒娛樂，倒不如說霹靂黃家跟著民眾一塊兒成長、一起見證社會時代變遷！從黃海岱、黃俊雄到黃強華（本名黃文章），布袋戲從村裡的娛樂中心變成民族英雄、個人英雄，隨著時代演進，即便黃家布袋戲有不同代名詞，但布袋戲是民眾心情最佳反照這項元素卻始終不變。

霹靂黃家第五代黃亮勛說，黃家在布袋戲上會堅持、成長那麼久時間，最主要就是緊扣「社會當下的價值觀與信念」！



▲民國70多年，台灣經濟起飛，中小企業崛起撐起台灣一片天。霹靂也推出素還真、葉小釵等個人形象鮮明的人物，劇情講權謀，因此深受大眾喜愛。（圖／霹靂國際提供）

黃亮勛就說，黃家會這麼堅持布袋戲發展、也成長那麼久時間，最主要就是緊扣社會當下的價值觀與信念。像曾祖父黃海岱，之前是北管布袋戲代表人物，當時做劍俠布袋戲，與南管布袋戲大師李天祿齊名。南管會唱調、重視偶的身段整體較為精緻，但北管布袋戲不遑多讓、動作大且華麗、適合戶外演出，因此深受普羅大眾喜愛，而曾祖父一生更見證了從清朝、日治到近代的歷史。

到了爺爺金光布袋戲大師黃俊雄，最為人所熟知的是《雲州大儒俠》史艷文的故事。

台灣那時戒嚴又有反攻大陸的情節，史艷文為民族英雄的故事，正是當時大家內心期盼的，因此很快就被大家喜歡。當時電視劇極盛時期收視率高達97%，幾乎家家戶戶都在看，甚至有小學生在試卷答案紙上回答民族英雄是史豔文。



▲霹靂黃家第四代、現任霹靂國際董事長黃強華（本名黃文章，圖右） ，與擁有「八音才子」美譽的弟弟黃文擇（圖左）一塊兒打拼，以「素還真」闖出名號。（圖／攝影師郭政彰攝，霹靂國際提供）

黃亮勛說，隨後80年代、民國70多年父親黃文章與叔叔黃文擇開始發光，當時因為解嚴不久，蔣經國推出十大建設，台灣經濟起飛，許多中小企業崛起撐起台灣一片天，布袋戲故事也偏向個人英雄主義。

於是黃家布袋戲開始走向與不同於史艷文群體的民族大義路數，新創角色素還真、葉小釵，都是個人形象較鮮明的，劇情也多講權謀，符合許多中小企業主的心境，「因為每個人都是創業家，每個人都是自己的英雄」。

到了現代，黃亮勛觀察，大部分為「人本主義」、有反政府情節，且注重個人，並回到普世價值，如親情、友情與愛情，那種傳統的武俠恩怨情仇或忠孝節義，年輕人是沒感覺的，且對某個龐大的勢力，不管是政府或財團都有抵抗性，當今這種社會意識形態，未來也將融入霹靂電視劇與電影中。



▲與史艷文講的群體民族大義不同，素還真個人形象較鮮明，劇情也多講權謀，符合許多中小企業主的心境。（圖／霹靂國際提供）

黃亮勛指出，雖然大學時就讀台大生化科技，看起來與經營布袋戲不相關，但他年輕時玩樂團，看到許多優秀創作都跟生活有聯繫，就是因為貼近人性與環境，而受到大家關注與喜愛，強調創作最重要，仍是與人和社會的連結。雖然現在比較少玩音樂了，但同樣關注兩岸各大社群平台、視頻網站、電視劇與電影，緊抓話題與當代價值觀，希望透過「感同身受」進而增加粉絲的品牌黏著度。