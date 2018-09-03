NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房產理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈身障團體月餅　林佳龍請民眾認購京東CEO涉性侵被捕　騰訊股價慘超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
財經

【霹靂專訪】布袋戲緊扣社會價值觀　黃亮勛見證時代變遷

記者許家禎／專題報導2018/09/03 17:18
▲霹靂布袋戲是許多人的童年回憶，但與其說他是當時最受歡迎的休閒娛樂，倒不如說霹靂黃家跟著民眾一塊兒成長、一起見證社會時代變遷。（圖／霹靂國際提供）
▲霹靂布袋戲是許多人的童年回憶，但與其說他是當時最受歡迎的休閒娛樂，倒不如說霹靂黃家跟著民眾一塊兒成長、一起見證社會時代變遷。（圖／霹靂國際提供）

霹靂黃家第五代黃亮勛說，黃家在布袋戲上會堅持、成長那麼久時間，最主要就是緊扣「社會當下的價值觀與信念」！

布袋戲是許多人的童年回憶，但與其說它是當時最受歡迎的休閒娛樂，倒不如說霹靂黃家跟著民眾一塊兒成長、一起見證社會時代變遷！從黃海岱、黃俊雄到黃強華（本名黃文章），布袋戲從村裡的娛樂中心變成民族英雄、個人英雄，隨著時代演進，即便黃家布袋戲有不同代名詞，但布袋戲是民眾心情最佳反照這項元素卻始終不變。


▲民國70多年，台灣經濟起飛，中小企業崛起撐起台灣一片天。霹靂也推出素還真、葉小釵等個人形象鮮明的人物，劇情講權謀，因此深受大眾喜愛。（圖／霹靂國際提供）

黃亮勛就說，黃家會這麼堅持布袋戲發展、也成長那麼久時間，最主要就是緊扣社會當下的價值觀與信念。像曾祖父黃海岱，之前是北管布袋戲代表人物，當時做劍俠布袋戲，與南管布袋戲大師李天祿齊名。南管會唱調、重視偶的身段整體較為精緻，但北管布袋戲不遑多讓、動作大且華麗、適合戶外演出，因此深受普羅大眾喜愛，而曾祖父一生更見證了從清朝、日治到近代的歷史。

到了爺爺金光布袋戲大師黃俊雄，最為人所熟知的是《雲州大儒俠》史艷文的故事。

台灣那時戒嚴又有反攻大陸的情節，史艷文為民族英雄的故事，正是當時大家內心期盼的，因此很快就被大家喜歡。當時電視劇極盛時期收視率高達97%，幾乎家家戶戶都在看，甚至有小學生在試卷答案紙上回答民族英雄是史豔文。


▲霹靂黃家第四代、現任霹靂國際董事長黃強華（本名黃文章，圖右） ，與擁有「八音才子」美譽的弟弟黃文擇（圖左）一塊兒打拼，以「素還真」闖出名號。（圖／攝影師郭政彰攝，霹靂國際提供）

黃亮勛說，隨後80年代、民國70多年父親黃文章與叔叔黃文擇開始發光，當時因為解嚴不久，蔣經國推出十大建設，台灣經濟起飛，許多中小企業崛起撐起台灣一片天，布袋戲故事也偏向個人英雄主義。

於是黃家布袋戲開始走向與不同於史艷文群體的民族大義路數，新創角色素還真、葉小釵，都是個人形象較鮮明的，劇情也多講權謀，符合許多中小企業主的心境，「因為每個人都是創業家，每個人都是自己的英雄」。

到了現代，黃亮勛觀察，大部分為「人本主義」、有反政府情節，且注重個人，並回到普世價值，如親情、友情與愛情，那種傳統的武俠恩怨情仇或忠孝節義，年輕人是沒感覺的，且對某個龐大的勢力，不管是政府或財團都有抵抗性，當今這種社會意識形態，未來也將融入霹靂電視劇與電影中。


▲與史艷文講的群體民族大義不同，素還真個人形象較鮮明，劇情也多講權謀，符合許多中小企業主的心境。（圖／霹靂國際提供）

黃亮勛指出，雖然大學時就讀台大生化科技，看起來與經營布袋戲不相關，但他年輕時玩樂團，看到許多優秀創作都跟生活有聯繫，就是因為貼近人性與環境，而受到大家關注與喜愛，強調創作最重要，仍是與人和社會的連結。雖然現在比較少玩音樂了，但同樣關注兩岸各大社群平台、視頻網站、電視劇與電影，緊抓話題與當代價值觀，希望透過「感同身受」進而增加粉絲的品牌黏著度。

關鍵字霹靂霹靂黃家黃亮勛布袋戲黃海岱黃俊雄黃文章
101新董座　曾讓圓山飯店創紀錄仁愛路空軍地上權　元大82億標下

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan