【霹靂專訪】從野臺戲、電視劇到上櫃　一脈相傳創新基因

布袋戲大師黃海岱師承父親黃馬，兒子黃俊雄將布袋戲搬上電視，並創下台灣電視史上97%超高收視率記錄，黃家第四代黃強華（本名黃文章）不遑多讓，以電影手法製作布袋戲並行銷各國、推動霹靂上櫃。如今黃家開枝散葉來到第五代，黃強華的兒子黃亮勛逐漸接班，同樣擁有創新血脈。

提起布袋戲文化，就讓人想起雲林虎尾，而在當地布袋戲產業中最為人所熟知的就是霹靂黃家。

布袋戲大師黃海岱出生於1901年，15歲那年師承父親黃馬學布袋戲，之後一手創立「五洲園」，演出多部膾炙人口的布袋戲。即便戲偶表情不動，但靠著手掌、手肘與手指間的舞動，再加上鑼鼓聲樂，戲偶出神入化、翻騰移動，舉手投足活靈活現也不夠形容，仿佛就是有了生命。

黃海岱曾透露，他寫的布袋戲劇本都會設法融入歷史故事，一方面讓劇情有歷史根據，另一方面也因為觀眾熟知歷史故事而更能融入他創新的劇情裡、牽動大家情緒。後來他突發奇想在戲偶貌面與服裝上大做改變並加設舞台機關，瞬息萬變的口白、身段與布景，再加上華麗的武打動作，讓他的布袋戲大受歡迎、紅遍大街小巷，也成為其他劇團的仿效對象。



▲金光布袋戲大師黃俊雄創作出《雲州大儒俠》史艷文，並把布袋戲搬上電視，極盛時期收視率高達97%。（圖／霹靂國際提供）

黃海岱一生奉獻給布袋戲，曾獲得「第六屆國家文藝獎」，而他所育的兒女中，較出名的是長子黃俊卿和次子黃俊雄，同樣師承父親各有成就。其中，黃俊卿堅持戲院及野台演出，黃俊雄則創造了電視布袋戲巔峰。黃俊雄19歲組成「真五洲劇團」，之後228事件，布袋戲從戶外轉向戲院演出以避免人群聚集產生動亂，但這個時空背景也讓黃俊雄的金光布袋戲就此盛行。

跟父親黃海岱一樣，黃俊雄玩布袋戲玩出創新，不僅把戲偶加大，造型更是變化萬千，有七彩燈光甚至爆破的聲光效果，金光布袋戲就此得名，也打破了以往戶外演出的限制，顛覆人們對布袋戲的想像，在戲院棚內劇情更能天馬行空了。而演出劇中，以《雲州大儒俠》史艷文最受歡迎。

1970年代《雲州大儒俠》史艷文首度於台視播出，史艷文做為民族英雄對抗萬惡藏鏡人，打鬥與緊張刺激的劇情轟動全台，風靡無數老老少少，每天中午家家戶戶守著電視，曾創下97%超高收視率，當時新聞局還一度以妨害農工正常作息為由要求停播，創下空前紀錄，史艷文也成為全民偶像。

黃俊雄對布袋戲的熱情，也延續到兒女DNA血液中，第三代黃強華（本名黃文章）、黃文擇及黃文耀還有黃立綱與黃鳳儀，也各以「霹靂布袋戲」（霹靂國際多媒體）、「天宇布袋戲」、「金光布袋戲」（天地多媒體）系列聞名於布袋戲界。



▲霹靂董事長黃強華（本名黃文章，圖中）攜手與兒女黃亮勛（圖右）與黃政嘉（圖左），打造霹靂未來藍圖。（圖／攝影師郭政彰攝，霹靂國際提供）

其中，黃強華在1992年脫離父親自己獨立，創立大霹靂節目錄製公司（霹靂國際前身），與擁有「八音才子」美譽的弟弟黃文擇一塊兒打拼，並以「素還真」闖出名號，雖然外界認為這是兒子與父親在打對台，但創新的基因似乎一脈相承。

黃強華使用爆破特技，搭上剪接與後製，以電影手法拍攝電視劇，同樣引起盛況，當時全台灣錄影帶店鋪線率達90%，每周推出兩部新戲進軍DVD市場，每年光是DVD營收就創下新台幣5億元，即便期間雲林土庫片場一度毀於祝融，但他反而越挫越勇，乾脆將設備全部換新成數位化。

2000年首部布袋戲電影《聖石傳說》上映，結合傳統藝術與數位3D動畫，媲美好萊塢電影，開創了布袋戲的新里程碑。黃強華更於2014年10月推動霹靂上櫃，近年來霹靂黃家第五代、黃強華兒子黃亮勛也加入經營核心，2015年2月上映的布袋戲電影《奇人密碼－古羅布之謎》，就由父子聯手負責導演與編劇。

黃亮勛的藝術創作細胞一脈相承，創新的DNA蠢蠢欲動。2016年7月上映的《東離劍遊紀》，就是由他擔任製片，與日本動漫界神級大師虛淵玄合作，邀請日本知名聲優參與，讓布袋戲開口說日文，主題曲更由日本知名歌手西川貴教演唱，成功掀起話題與熱潮，粉絲也就此從布袋戲圈擴及到動漫圈。

而隨著大陸市場逐漸擴張，大型線下活動吸引消費者人潮能力，已讓許多大型商場邀約霹靂展出或演出，再加上更多的授權手遊或角色授權遊戲，以及日本市場即將於10月1日推出《東離劍遊紀2》，都可望挹注霹靂營運動能。累計霹靂今年上半年營收約達3.39 億元，年增12%。另外受惠於台幣、人民幣匯率走貶，上半年稅後淨利為5365萬元，EPS為1.05元，獲利較去年同期大幅成長。