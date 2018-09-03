【霹靂專訪】黃亮勛要做東方迪士尼　核心內容延伸商機

現任霹靂副總經理的黃亮勛，進入公司已7年多時間，他坦言，隨著自己從事的工作越來越進入集團核心，想法難免與父親會有差異，但父親、母親從未給他壓力，尤其是父親。「他寫過那麼多（布袋戲）角色，當然知道自己兒子是什麼人！」

霹靂現任董事長黃強華（本名黃文章）曾說，創新是霹靂的根基，想永續經營不只表演得求新求變，還得靠IP打入國際，學習迪士尼的發展腳步，從人物素還真擴及周邊角色，循著漫威模式拓展商機。而黃強華兒子、霹靂黃家第五代黃亮勛也跟隨父親腳步，他認為，壯大業務是必要的，但創作最根本、最重要的仍要回歸內容的產製上。

黃亮勛說，很多奇怪的事在父親眼中都不算什麼，畢竟父親寫過「很多人的人生」，看事情的角度也比較廣。黃亮勛直言，現在有的壓力，其實路 是自己給自己的，並非來自長輩，有時候自責、懊悔，甚至喪失信心懷疑自我，但他明確感受到「有些事情必須承擔，因為如果不做，可能也沒人會做了」，而這個信念他和妹妹黃政嘉都很清楚，現在兄妹倆能順利一塊兒在公司打拼。



▲霹靂國際董事長黃強華（本名黃文章）的兒子、霹靂黃家第五代黃亮勛跟隨父親腳步，進一步指出壯大業務是必要的，但創作最根本、最重要的仍要回歸內容的產製上。（圖／記者林調遜攝 , 2018.8.15）



▲現任霹靂副總經理的黃亮勛（圖左），進入霹靂已7年多，坦言有壓力都是自己給的，但「有些事情必須承擔，因為如果不做，可能也沒人會做了」而這個信念他與妹妹黃政嘉（圖右）都清楚，現在兄妹倆一塊兒在公司打拼。（圖／記者林調遜攝 , 2018.8.15）

黃亮勛強調，公司現階段上櫃拓展市場有業績上的壓力是必然的，但從長遠的角度來看，必須回歸產品面本身，「這是核心能力，也是競爭力」。他說，目前台灣影視產業公司的思維都不在真正的經營上，例如製作戲劇，現階段作法都是找專門的人來，但拍完劇、人也散了，能力無法累積。因此他希望長期能培養公司體制內的專才，讓內容創作更扎實豐富與多元。

雖然人事成本可能會很高，但他認為透過片場管理與人員的教育訓練，相信能培養穩定且又有成長性的團隊，這是企業經營的思維，也是一間公司的核心競爭力。就像迪士尼會受到大眾喜愛，其實最主要是好的內容與製作，因為有了能引起共鳴的故事，才有後面的周邊商品、電影或樂園等延伸商機。



▲霹靂黃家第五代黃亮勛透露，今年將推出改編自30年前的素還真故事，用素還真與周邊角色的世界觀，重新梳理成有頭有尾的電視劇，希望吸引新觀眾目光。（圖／記者林調遜攝 , 2018.8.15）

黃亮勛透露，像是今年年底前即將要推出的《刀說異數》電視劇，就是把30年前素還真、葉小釵與一頁書剛出場、表現最多的戲做改編，用素還真的世界觀與角色，全部梳理成有頭有尾的電視劇，如此一來就能吸引一些原本不看或沒機會看原本長篇故事的新觀眾，讓觀眾以「低門檻」就能進入霹靂素還真的世界。

如同漫威模式，創作者將漫威英雄人物故事中抽取一些元素，製作成電影、電視劇，粉絲不僅可以快速理解，更看得津津有味，霹靂將持續以漫威模式，並融入台灣社會當代價值觀，先推出改編的電視劇，並預計2020年推出相關電影，希望藉由不斷創新與IP商機走出國際，讓霹靂布袋戲超越語言與文化，再次給予傳統藝文新契機與新生命。