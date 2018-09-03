經典童年回憶再現！　「最欠收藏的聯名款」快手刀來買

HOLIKA HOLIKA X不二家Peko的聯名彩妝系列可說是「超狂聯名」，不只讓少女心噴發，連懷舊族也一網打盡，從眼影盤、唇膏、果凍腮紅、潤唇膏、氣墊粉餅、提亮膏到護手霜、面膜、洗手乳及麵包粉撲，每款都以不二家經典的牛奶妹和糖果包裝為設計，當初在韓國賣到缺貨，連觀光客都特地去掃貨。

近年來彩妝品以聯名款最夯，特別是懷舊卡通、經典肖像可愛款式讓人更愛不釋手，而韓系彩妝又再次出招了！韓國品牌HOLIKA HOLIKA與糖果界可愛霸主不二家PEKO醬聯名合作，推出14款聯名彩妝，從韓國燒到台灣，開賣才1個月已經話題十足，而9月1日開始，只要到Tomod's藥妝也能輕鬆買到。

HOLIKA HOLIKA X不二家這次「PEKO牛奶妹聯名全系列」共有14款；氣墊粉餅部分有「牛奶妹水潤氣墊粉餅」以及「牛奶妹長效氣墊粉餅」，外包裝就是牛奶盒造型，氣墊粉餅外殼也能看到牛奶妹，分別有紅色以及白色包裝，清爽又可愛；連氣墊粉撲設計都別具巧思，共有4種不同的牛奶妹圖案。



▲水潤氣墊粉餅以及長效氣墊粉餅。（圖／公關照片）

唇膏部分有「牛奶妹水滴唇膏」以及「牛奶妹雙效果凍潤唇膏」。「牛奶妹水滴唇膏」共有5種顏色，多以紅色系為主，「牛奶妹雙效果凍潤唇膏」則有4色，還多了橘色系讓消費者選擇，2款唇膏都以紅色包裝為主，印上經典的牛奶妹頭像，一拿出手，女人瞬間都變成女孩。



▲水滴唇膏共5色。（圖／公關照片）

「牛奶妹4色眼影盤」有草莓牛奶糖以及太妃牛奶糖2款色號，分別偏粉棕色系以及大地色系；其他還有像是牛奶妹雙效果凍腮紅、牛奶妹提亮膏、牛奶妹控油蜜粉餅等，價格都在360元至390元不等。



▲4色眼影盤，共2款色號。（圖／公關照片）

除了彩妝之外，這次也推出了保養系列產品，像是牛奶妹護手霜以及牛奶妹果凍面膜等；果凍面膜一敷上就能看到牛奶妹，超級吸睛；另外還有牛奶妹麵包粉撲，真的像是麵包一樣，上頭印上牛奶妹圖樣，方便攜帶且拿出來輕拍上妝，引人注目。



▲果凍面膜敷上就有牛奶妹出現。（圖／公關照片）

這次的「PEKO牛奶妹聯名全系列」，少女加上懷舊又不失實用度，讓人恨不得燒光荷包也要把全部商品搬回家，即日起業者增加銷售通路，不只在HOLIKA HOLIKA官網、HOLIKA HOLIKA官方蝦皮商城以及高雄新崛江直營店可以買到，連Tomod's藥妝也要開賣了，估計又將掀起採購熱潮。