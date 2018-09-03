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摸不清新課綱重點？何謂「核心素養」　專家說給你聽

記者許維寧／台北報導2018/09/03 15:04
▲雜誌總編輯陳雅慧（右起依序）與課審會委員藍偉瑩、親子專家楊俐容、作家張曼娟一同出席活動。（圖／記者許維寧攝 , 2018.08.29）
▲雜誌總編輯陳雅慧（右起依序）與課審會委員藍偉瑩、親子專家楊俐容、作家張曼娟一同出席活動。（圖／記者許維寧攝 , 2018.08.29）

1980年後全球政經走向由新自由主義過渡到全球化，世界各國不得不因應全球競爭提升人力素質，也由此逐漸改變了教育的內涵。90年代開始，歐盟、聯合國教科文組織與經濟合作暨發展組織（OECD）遂將單純的能力、方法逐漸擴延為知識與技能、態度的整合。

核心素養英文為core competencies，competencies於英文中與ability、skill等詞意思相近，意思近似於能力。親子天下總編輯陳雅慧表示，為何台灣在翻譯時不直接譯為能力，反而選擇「素養」一詞，在於素養屬於一個整體組成，內容包含能力、知識與態度，且能運用於個別不一樣的情境中，「於真實生活中學習，是把知識用出來而非考出來。」

108新課綱預計將於明年上路，特別提出「三面九項」作為核心素養內涵，培養學生帶著走的能力、將能力落實於真實情境中。課審會委員藍偉瑩於近日出席公益計畫記者會時特別提到，核心素養是一個有待落實的理想，但在新課綱即將上路之際仍有很多老師、家長在詢問何謂素養，為何過去九年一貫就曾提出能力指標，已經有了能力，為什麼又要做跨領域和素養？

問素養為何物，直叫人摸不著頭緒。藍偉瑩舉例，「單純的有能力是當我清楚說出問題，學生能用相對應的方式來處理，那他就是個有能力的人；但是若遇到一個問題情境，條件邊界很模糊，學生就因此不知道要如何處理，那你可以說這個孩子有能力但沒有素養。」

若將情況拉回教學現場，最常見的狀況為題目白紙黑字寫得很清楚，學生知道用什麼公式破解，但如果問題跳脫紙本、出現了脈絡與情境，學生便容易手足無措，「我們過去的教育培養了很多有能力，但相對來說可能無法解決現代問題的學生。」


▲課審會委員藍偉瑩表示，「素養不是換了一套政策，素養是要解決我們遇到的困擾。」（圖／品牌提供）

三面九項作為核心素養內涵分為三大部分，Ａ部分為自主行動，期望學生先從良好的身心素質、品格出發，先理解自身處境並選擇面對事情的態度，第二步才能進展到系統思考能力。第三步，若想解決問題，能否不墨守成規，找到創新或具有個人特色的解決方式。

Ｂ部分則強調，學生在具有基本能力後是否能與外界進行溝通、如何讓他人知道我的想法跟做法，學生是否能運用符號、科技媒體、藝術呈現自我感受與觀點。Ｃ部分則談論社會參與，如何於當代社會中兼備公民素養、道德與品格，於多元理解中產生包容。而「三面九項」的最終目標是期望藉此培養學生成為終身學習者。

「課綱過去是給出很多細則，告訴學生該具備什麼能力，但這次的課綱給出的是人的意象、能在這樣的教育中變成怎樣的人。」

過去的社會較單純，從事某一行業只需要具備該行業的專業技能即可，但現今社會各個領域不再封閉，社會上一直有源源不絕的問題產生，想解決當代問題，必需意識到所有領域都是跨領域。

藍偉瑩提到，新課綱不單只希望學生有能力，畢竟未來社會要面對的問題更為複雜，學生不能單打獨鬥更不能只關心自己。「三面九項」揭示了若要落實素養，必需於人際互動、人與群體的互動中完成，因此想證實素養必不能脫離真實脈絡與情境。反之，若能將解決問題的能力應用於真實情境，便是素養想達成的目標。

「如果素養真的能做到，那一定是在真實的情境中。」藍偉瑩提到，落實素養在於，學生應該要清楚知道面對一項問題時該選用何種知識、方式，以及用對的態度去解決問題，OECD曾提到素養是將知識、技能、態度三者捆綁為一，藍偉瑩則形容，做一件事應該像完成一個句子，「選的技能是動詞，知識是名詞，態度與價值觀則是形容詞。學生秉持了何種態度和基本價值，挑選對應的知識，再用一個對的方式、技能去完成。」

若真能以素養角度的解決問題，知識、技能、態度三者應該於方法中一同出現，但過去的課程經驗都停留在將三者分開學習、討論，而教室內的情境又很單一，簡而言之，教室內與現實生活落差懸殊，「很多老師遇到學生不想學，不想學是因為沒興趣，沒興趣則源自於學校所教都脫離真實情境、意義不大。」

教室都為學術取向，離真實生活終隔一層，若學生於該門學科中本身已表現不佳，對學生而言只會越顯陌生，「教室裡只是一題數學，學生不會想處理。但如果需要解決的問題要用到數學，而它又是一個確切存在的情境，那每個學生才會思考。」


▲核心素養期望讓知識走出教室與書本，培育學生帶著走的能力。（圖／NOWnews資料照）

新課綱上路在即，外界疑惑不曾間斷，討論聲浪也源於第一線不知從何處著手的教師。對此，先前課審會委員謝國清曾於受訪時提到，可以預知未來新課綱實施後教師群可能會碰上陣痛期。

核心素養作為未來教育的理想，但第一線的教師當年於學校裡長大，畢業後隨即又回到校園投身教職，離真實情境也許有些距離，藍偉瑩不諱言，「對老師而言最困難的點在於他們也不是這樣被教出來的，他們不是這樣長大的，卻要這樣教導學生。」

「國教院寫出新課綱，與其說在為國家思考競爭力，不如說是在思考下一代的未來與人生。」

面對這個宏大理想，第一線教師該如何調適與因應？藍偉瑩建議，學校為教職員舉辦進修不一定都鎖定專家演講，反而可以試著將演講觸角向外延伸，讓教師知道何謂全球化、以及業界的真實樣貌，幫助老師先擴大視野，累積更多資本再帶領學生發展。

關鍵字新課綱核心素養三星藍偉瑩星教育課審會
死貓不吊樹頭　毛孩灑葬重回大自然

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