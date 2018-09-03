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政治

名家論壇》陳敏鳳／柯文哲全國性政治組織拚圖一一浮現

文／陳敏鳳2018/09/03 08:00
▲台北市長選舉還沒有結束，外界已經開始討論柯文哲的下一步。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）
▲台北市長選舉還沒有結束，外界已經開始討論柯文哲的下一步。（圖／NOWnews資料照，記者林柏年攝）

台北市長選舉還沒有結束，可是外界已經開始討論柯文哲的下一步，彷彿選舉已經有了結果，像戲劇一樣搞穿越劇，從2018年一跳到2020年，尤其最近彰化、新竹等，都像柯家軍浮水前的泡泡，未來也如雨後春筍一樣，一個接著一個冒出來，但這些「雜牌軍」如何形成有紀律的組織，恐怕得要柯文哲的「軍機處」傷透腦筋。

在選舉登記之時，各地候選人也陸續成立競選總部，競總成立時要展現候選人氣勢，自然就會請來非常大咖來助陣，彰化縣長候選人黃文玲在這次彰縣藍綠緊繃的選情中居於關鍵地位，對綠營來說，成事不足敗事有餘。此時，打著柯家軍，請來柯媽媽並表明是柯文哲請她去助選的話，那無疑對同是出身綠營的選票更加分裂，對魏明谷的連任選情更添阻礙。

柯文哲在桃竹地區，更是有大樁，就是民國黨的徐欣瑩，在國民黨歷經楊文科與林為洲的分裂之亂後，國民黨的劣勢更為嚴重，如果徐欣瑩能夠當選成功，將又是柯家軍在桃竹苗地區一位大將，成為柯家軍第二位縣市首長。

此外，桃園楊麗環也釋出了跟柯文哲合作的意願，桃園現任市長鄭文燦的連任之路若無意外應很順利，但作為國民黨的提名候選人陳學聖如果選到第三名，那柯家軍在桃園地區將削弱藍軍的力量。

柯文哲目前的情況，很像2000年時的宋楚瑜，宋楚瑜當時脫離國民黨參選，挾著高人氣與省長時期的政績，很多藍綠人馬紛紛靠攏，競選期間沒有成立政黨，競選總統失利後，則成立親民黨，招攬藍綠人馬，一時之間蔚成風潮。

柯文哲也許可以仿效宋楚瑜，不過，這樣將白白損失不分區立委的席次，形成分配不足的問題，因此推測若要競選總統時，成立政黨的可能性極大。

只是不管柯家軍要用何種形式作為結盟的基礎，還是需要面臨如何管理雜牌軍的問題，目前看來各地的柯家軍並沒有相同的特色，也沒有一定的理念，柯文哲推同的認同卡，各地接受度很低，幾乎沒有什麼大咖願意簽，尤其徐欣瑩不願意簽，柯文哲也表明願意支持，將使認同卡形同胎死腹中。

這些問題都是柯文哲未來的大課題，而且就只有一個核心問題，就是如何要讓單兵的柯文哲，成為一個有紀律的柯家軍，進攻政壇，又不失柯文哲本身不受藍綠拘束的活力，是柯文哲2018年之後最大的考驗。

柯文哲具有競選大位的雄心壯心，可是如果行動無法配合，仍然只有嘴上成功的表象而已，作為一個有志大位的人，應該好好利用自己的聰明才智，擴大人和和支持基礎，但柯文哲在歷次的發言，眼中往往只有自己，並沒有以和為貴，其條理邏輯及對市政的想法都有待檢驗，這樣的人物在台灣政壇真是長久還是曇花一現，頗為有趣。

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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