NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
首頁名家論壇今日廣場公益行善圖輯影音
即時跑馬燈房市／新北中和緬甸街　濃濃南洋風陳敏鳳》柯文哲政治組織拚圖浮現超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
總覽

NOW早報／歡迎中華隊回台　蔡英文派F16升空迎接

編輯中心／綜合報導2018/09/03 07:02
▲本屆雅加達亞運中華隊收下 17 金、 19 銀、 31 銅，總統蔡英文將派出兩架空軍 F16 升空迎接。（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲本屆雅加達亞運中華隊收下 17 金、 19 銀、 31 銅，總統蔡英文將派出兩架空軍 F16 升空迎接。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

今日天氣／天氣回穩　午後山區防雷雨

今（ 3 ）日水氣減少，天氣較為穩定，預測西半部及東北部高溫可達 33 至 35 度，花東也有 32 度上下，中午前後感受偏熱。此外，由於天氣晴朗，白天紫外線指數也容易達過量或危險級，戶外活動需注意防曬和補充水分以避免中暑；降雨方面，受到海陸風輻合影響，清晨到上午間中南部沿海有零星短暫陣雨的機率，午後在各地山區也有局部雷陣雨發生。

歡迎中華隊回台　蔡英文派 F16 升空迎接

為歡迎中華隊在這次印尼雅加達亞運創下佳績，勇奪 17 金達標，總統蔡英文指示， 3 日中華代表團最後一批回台的選手，將派出兩架空軍 F16 護航伴飛，並釋放熱焰彈以示歡迎。

九三軍人節前夕　蔡英文探望秦良丰

身為三軍統帥的蔡英文總統在九三軍人節前夕，前往三軍總醫院探視今（ 2018 ）年於漢光演習跳傘受傷的秦良丰。蔡英文透過 instagram 發布這項訊息，同時貼了兩張她探訪傷者的照片，期許秦良丰加油，繼續努力復建，她也向外界說明秦良丰的身體狀況已經恢復不少。

亞運／戴資穎、郭婞淳奪金　國光獎金發出 3.5 億以上

雅加達亞運昨（ 2 ）日進行閉幕典禮，中華隊本屆收下 17 金、 19 銀、 31 銅共 67 面獎牌，繼 1998 年曼谷亞運後的史上第二成績，國光獎金也發出約 3 億 5 千萬元以上。

感動！台灣戰神身障棒球隊奪世界盃季軍

第四屆身障棒球世界大賽昨（ 2 ）日與南韓及波多黎各進行兩場賽事。戰神身障棒球隊全力求勝，極力拚出佳績，最後拿下季軍，再度讓台灣站上國際舞台。


▲戰神身障棒球隊，奪世界盃季軍。（圖／中職提供）

大麥克之亂落幕　麥當勞 12 日再推買一送一

為慶祝球后戴資穎亞運羽球奪金，台灣麥當勞推出一日大麥克買一送一優惠，吸引民眾排隊搶購，卻也累壞了員工， 1 日麥當勞公告多數門市只營業到上午 10 時 30 分，但有消費者反映，這樣就無法使用在麥當勞 APP 中取得的優惠券，業者趕緊提出解決方案。

宜蘭大浪 2 小時吞 7 人　釀 4 死 1 傷 2 失蹤

戲水千萬要小心！昨（ 2 ）日下午，宜蘭南澳神祕海灘和內埤海灘在短短 2 小時內接連傳出 3 起溺水意外，造成 4 人死亡，尚有 2 人下落不明，目前警消人員已全力搜救，但由於適逢漲潮，神祕海灘的救援行動相當艱困。

心痛！外籍看護狂虐老翁　「巴頭飛踢」無力反抗

許多人家中都會僱請外籍看護來照顧老人家，不過日前有一名女網友表示，她的 80 歲爺爺慘遭外籍看護虐待，不僅被拳打腳踢，還狂被巴頭，經過偷偷錄影蒐證後，看到了一幕幕令人心痛的畫面，讓女網友忍不住感嘆：「人老了就只能被這種人凌虐嗎？等到法律程序跑完…外勞早跑了…可憐的台灣人！」


▲高齡 80 歲的老爺爺慘遭外籍看護虐待。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.9.2）

「給小玉的一封信」曝光　《小丸子》粉絲淚崩

漫畫《櫻桃小丸子》讀者遍及各年齡層，也是許多台灣人的童年回憶。日前 53 歲作者櫻桃子因乳癌病逝，讓讀者再一次重新欣賞這部作品。其實在《小丸子》中登場的主角都是確有其人，最近就有日本網友找出了櫻桃子畫出 20 年後小丸子的故事，流露出對小玉的深厚感情，讓人看了相當感動。


▲《櫻桃小丸子》作者櫻桃子乳癌病逝，日本網友找出了她在自傳漫畫中描述與小玉的深厚感情。（圖／翻攝自網路）

遭嫩夫嫌老　蕭淑慎做這事回春

藝人蕭淑慎昨（ 2 ）日參加節目《小明星大跟班》，她染著一頭金髮，看起來相當俏麗，完全看不出 41 歲的樣子，她受訪時坦言，「就去游泳啊，陽光照我臉上，他（老公）笑我很老，所以動了一些。」她透露自己打了額頭、眼尾。


▲蕭淑慎坦言臉上動手腳。（圖／中天提供 , 2018.9.2）

關鍵字亞運戴資穎郭婞淳蔡英文麥當勞軍人節櫻桃小丸子
《延禧攻略》玉壺返台做公益

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan