NOW早報／歡迎中華隊回台　蔡英文派F16升空迎接

今（ 3 ）日水氣減少，天氣較為穩定，預測西半部及東北部高溫可達 33 至 35 度，花東也有 32 度上下，中午前後感受偏熱。此外，由於天氣晴朗，白天紫外線指數也容易達過量或危險級，戶外活動需注意防曬和補充水分以避免中暑；降雨方面，受到海陸風輻合影響，清晨到上午間中南部沿海有零星短暫陣雨的機率，午後在各地山區也有局部雷陣雨發生。

為歡迎中華隊在這次印尼雅加達亞運創下佳績，勇奪 17 金達標，總統蔡英文指示， 3 日中華代表團最後一批回台的選手，將派出兩架空軍 F16 護航伴飛，並釋放熱焰彈以示歡迎。

九三軍人節前夕 蔡英文探望秦良丰

身為三軍統帥的蔡英文總統在九三軍人節前夕，前往三軍總醫院探視今（ 2018 ）年於漢光演習跳傘受傷的秦良丰。蔡英文透過 instagram 發布這項訊息，同時貼了兩張她探訪傷者的照片，期許秦良丰加油，繼續努力復建，她也向外界說明秦良丰的身體狀況已經恢復不少。

亞運／戴資穎、郭婞淳奪金 國光獎金發出 3.5 億以上

雅加達亞運昨（ 2 ）日進行閉幕典禮，中華隊本屆收下 17 金、 19 銀、 31 銅共 67 面獎牌，繼 1998 年曼谷亞運後的史上第二成績，國光獎金也發出約 3 億 5 千萬元以上。

感動！台灣戰神身障棒球隊奪世界盃季軍

第四屆身障棒球世界大賽昨（ 2 ）日與南韓及波多黎各進行兩場賽事。戰神身障棒球隊全力求勝，極力拚出佳績，最後拿下季軍，再度讓台灣站上國際舞台。



▲戰神身障棒球隊，奪世界盃季軍。（圖／中職提供）

大麥克之亂落幕 麥當勞 12 日再推買一送一

為慶祝球后戴資穎亞運羽球奪金，台灣麥當勞推出一日大麥克買一送一優惠，吸引民眾排隊搶購，卻也累壞了員工， 1 日麥當勞公告多數門市只營業到上午 10 時 30 分，但有消費者反映，這樣就無法使用在麥當勞 APP 中取得的優惠券，業者趕緊提出解決方案。

宜蘭大浪 2 小時吞 7 人 釀 4 死 1 傷 2 失蹤

戲水千萬要小心！昨（ 2 ）日下午，宜蘭南澳神祕海灘和內埤海灘在短短 2 小時內接連傳出 3 起溺水意外，造成 4 人死亡，尚有 2 人下落不明，目前警消人員已全力搜救，但由於適逢漲潮，神祕海灘的救援行動相當艱困。

心痛！外籍看護狂虐老翁 「巴頭飛踢」無力反抗

許多人家中都會僱請外籍看護來照顧老人家，不過日前有一名女網友表示，她的 80 歲爺爺慘遭外籍看護虐待，不僅被拳打腳踢，還狂被巴頭，經過偷偷錄影蒐證後，看到了一幕幕令人心痛的畫面，讓女網友忍不住感嘆：「人老了就只能被這種人凌虐嗎？等到法律程序跑完…外勞早跑了…可憐的台灣人！」



▲高齡 80 歲的老爺爺慘遭外籍看護虐待。（圖／翻攝自爆料公社 , 2018.9.2）

「給小玉的一封信」曝光 《小丸子》粉絲淚崩

漫畫《櫻桃小丸子》讀者遍及各年齡層，也是許多台灣人的童年回憶。日前 53 歲作者櫻桃子因乳癌病逝，讓讀者再一次重新欣賞這部作品。其實在《小丸子》中登場的主角都是確有其人，最近就有日本網友找出了櫻桃子畫出 20 年後小丸子的故事，流露出對小玉的深厚感情，讓人看了相當感動。



▲《櫻桃小丸子》作者櫻桃子乳癌病逝，日本網友找出了她在自傳漫畫中描述與小玉的深厚感情。（圖／翻攝自網路）

遭嫩夫嫌老 蕭淑慎做這事回春

藝人蕭淑慎昨（ 2 ）日參加節目《小明星大跟班》，她染著一頭金髮，看起來相當俏麗，完全看不出 41 歲的樣子，她受訪時坦言，「就去游泳啊，陽光照我臉上，他（老公）笑我很老，所以動了一些。」她透露自己打了額頭、眼尾。



▲蕭淑慎坦言臉上動手腳。（圖／中天提供 , 2018.9.2）