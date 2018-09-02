NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈房市／新北中和緬甸街　濃濃南洋風陳敏鳳》柯文哲政治組織拚圖浮現超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
中央社

納達爾力拚4盤 勇闖美網8強

中央社2018/09/03 05:45
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社紐約2日綜合外電報導）世界排名第一兼大會第一種子西班牙「蠻牛」納達爾，今天力拚4盤解決喬治亞選手巴西拉希維利，闖進美國網球公開賽男單最後8強，在衛冕之路上大步邁進。

納達爾（Rafael Nadal）以6比3、6比3、6比7（6/8）、6比4力擒巴西拉希維利（NikolozBasilashvili），有驚無險勝出，預定在8強賽對決奧地利好手提姆（Dominic Thiem）。

納達爾輕鬆拿下前兩盤，巴西拉希維利在第3盤緊咬不放，扳回一城。納達爾及時振作，以第7記愛司球拿下賽末點，結束3小時20分比賽。

大會第9種子提姆以7比5、6比2、7比6（7比2）直落三輕取南非選手安德森（Kevin Anderson），取得8強門票。

面對高大的安德森犀利發球，提姆退居底線的大後方，以化解安德森強有力的發球，並且鍥而不捨回擊安德森的每一次攻擊。

提姆表現幾近完美，第一次發球只丟掉4分，全場擊出42個致勝球。

提姆賽後表示：「這是我歷來打得最好的一場比賽之一。」提姆志在贏得生涯第1座大滿貫賽冠軍。

女單方面，大會第8種子捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova）化解8個破發點，終場以6比4、6比4直落二解決澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty），名列最後8強。（譯者：嚴思祺）1070903

同窗摯友相伴 馬侃長眠母校...尼加拉瓜持續動盪 反政府示...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan