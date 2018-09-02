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福特欲裁員 小摩：裁約2萬多人 集中在歐洲

鉅亨網2018/09/03 06:42
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據外媒報道，美國汽車製造商福特汽車 Ford (F-US) 計劃將進行運營重組，部分車款也因此受到停產。

福特企業週五 (31 日) 股價收盤下跌 2.22+% 來到 9.48 美元。

福特股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
福特股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

外媒指出，福特計劃停止生產蒙迪歐 Mondeo、銀河 Galaxy、和 S-Max 車款，並專注於更有利的運動型多功能車 SUV 等。據了解，英國 Times 報稱，福特還計劃減少經銷商的總數量，從而影響了其實體通路量。

今年 7 月，福特新上任的執行長 Jim Hackett 提到，該公司計劃在其歐洲業務重組方面花費約 110 億美元費用。Hackett 原為一間家具商 Steelcase 的執行長，同樣也是裁員約 12000 名員工來降低成本。

自 Hackett 於 2017 年 5 月上任福特執行長以來，公司股價跌幅約 13%。

此外，福特在 4 月至 6 月期間，歐洲區共損失了約 7300 萬美元，並面臨英國退出歐盟的額外挑戰。

福特的 Mondeo 轎車因於 2020 年停產。

摩根士丹利 Morgan Stanley (MS-US) 的分析師表示，福特汽車可能將解僱目前多達 20 萬名員工中的約 12%，而裁員主要集中在歐洲。目前裁員人數約 24000 人。

報導稱，福特的內部重組計劃將持續數個月，並可能導致最終放棄其歐洲業務，或與競爭對手進行合資。

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關鍵字福特裁員歐洲重組執行長hackettford鉅亨headline
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